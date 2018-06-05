محمد رمضان يصف منتقديه بالحمير والأغبياء

تعرض محمد رمضان لموجة عارمة من الانتقادات بسبب استعراضه لأحدث سياراته وهو ما اعتاد عليه على الدوام. لم يكن استعراض سيارته الفارهة هو السبب الوحيد للانتقادات الموجهة لمحمد رمضان، لكنه علق متباهيا بوصول مسلسله “نسر الصعيد” لأعلى نسبة مشاهدة، كما وصف الذين يحاولون اللحاق به بالأغبياء.

أول رد جاءه من الملحن والموسيقار أمير طعيمه والذي حثه على انتقاء ألفاظه، وخاصة أن هناك نجوم كبار يتسابقون معه في الموسم الرمضاني أمثال عادل امام ويحيى الفخراني.

كما انتقده أيضا الفنان الشاب محمود السعدني وإدوارد إضافة الى معظم الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان من المفترض أن يتراجع محمد رمضان عن أسلوبه الاستفزازي لكن العكس هو ما حدث. فقد نشر صورة له مع الأسد على صفحته بموقع “انستجرام” وعلق قائلا “من شيم الأسود عدم الاكتراث برأي الحمير فيها” والذي يعتبر تطاولا صريحا على كل من توجه إليه بالنقد.