محمد صبحي يتألق ب”غزل البنات”

مازالت مسرحية “غزل البنات” للنجم المصري محمد صبحي تحقق الكثير من النجاح، بالنظر إلى نسب المشاهدة العالية التي تسجلها منذ بداية عرضها على مسرح مدينة سنبل، علماً أنه ترفع لافتة مكتوب عليها “كامل العدد خلال الأسبوع الحالى والمقبل” ، أما بخصوص نص المسرحية فإن محمد صبحي استقاها من تراث الفنان نجيب الريحانى حيث قدمها كفيلم سينمائى أخرجه أنور وجدى.

لقد شد فيلم غزل البنات الفنان الكبير محمد صحي فقام بإعدادها كعمل مسرحي، وقام بإخراجها شخصياً ويخوض بطولتها إلى جانبه الفنانة ندى ماهر، التي تتقمص دور “بنت الباشا”، ويشارك في هذا العمل المسرحي المشوق كل من عبد الرحيم حسن والعديد من الوجوه الجديدة التي اكتشفها محمد صبحى فى استوديو “الممثل”، والجدير بالإشارة فإن قصة غزل البنات ترتكز في الجوهر على فكرة التضحية في الحب، لكن لمسة المبدع محمد صبحى أضفت عليها العديد من الجوانب ذات البعد الاجتماعي والسياسي، التي تشمل التعليم والفروق الاجتماعية والفساد السياسى وما إلى غير ذلك.

ويتفرد الفنان محمد صبحى فى المسرح المصرى بكونه يشرع في عرض مسرحيته فى موعدها، أي في حدود الساعة السابعة مساء ويرفع ستارة المسرح في ليالي عرضها وقد تعود جمهوره على التزامه، وبالإضافة إلى ذلك يرفض إدخال المشاهدين للهواتف المحمولة، حيث تترك خارج قاعة العرض وعندما تنتهي المسرحية يستلمها الجمهور.