نجم أرب أيدول السعودي محمد طاهر يطلق أولى أغانيه

نجم أرب أيدول عام 2012، الفنان السعودي محمد طاهر، انتهى مؤخراً من تسجيل أول أغنية منفردة “سينغل” جديدة له تحمل عنوان “حبيبي وينك”.

الأغنية الجديدة هي من كلمات فراس حبيب، وألحان وتوزيع هيثم علاء الدين. والإنتاج لشركة ود للإنتاج الفني.

وسوف يتمُّ تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع أحد المخرجين في لبنان خلال شهر من إطلاقها. وقد أعلن الفنان محمد طاهر في تصريحات خاصة له، أنه سيطرح أغنيته الجديدة المنفردة عبر جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإذاعات المحلية والعربية بعد انقضاء الأسبوع الأول من العام الجديد 2018.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النجم محمد طاهر يتحضّر لإطلاق ألبوم غنائي يتضمّن أكثر من ثمان أغنيات، سيتمُّ طرحها تباعاً، وذلك بالتنسيق مع الشركة المنتجة، التي ارتأت أيضاً أن تُطرح كل أغنية على نحو منفرد.