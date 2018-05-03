محمد عبده وأنغام في حفل يحمل الكثير من المفاجآت بدار الأوبرا المصرية هذا الأربعاء

من المرتقب أن يحمل الحفل الفني الكبير الذي سيحيه كل من فنان العرب محمد عبده والنجمة المصرية أنغام، يوم الأربعاء 9 مايو على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، سلسلة من المفاجآت الرائعة لمحبي الفن في الوطن العربي، خاصة لعشاء الفن الطربي الأصيل، تحت قيادة خالد أبو منذر المشرف العام على أعمال الموسيقار طلال .

يبدو أن الحفل المقبل للنجمين محمد عبده وأنغام لن يكون عاديا، بالنظر إلى لكم الهائل من المفاجآت التي سيحملها لعشاق الفن والطرب في العالم العربي، على اعتبار أن فنان العرب سوف يؤدي بصوته القوي والمميز بدار الأوبرا المصرية نحو 10 أغاني، معظمها سوف تكون من ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “عمرى نهر”، بينما من المقرر أن تطرب الفنانة أنغام جمهورها بما لا يقل عن 5 أغاني، علما أن أغلب الأعمال الفنية التي سوف يؤديها النجمين في هذا الحفل من ألحان الموسيقار طلال .

الجدير بالإشارة فإنه يسبق هذا الحفل عقد مؤتمر صحفي، يتوقع أن يكون ضخما يوم الأحد 6 مايو الجاري، حيث سوف يحضره كل من فنان العرب محمد عبده و النجمة المصرية أنعام، وتوقيته في حدود الساعة السابعة مساء بأحد الفنادق الكبرى المتواجدة في القاهرة، ومن المنتظر أن يكشف النجمين عن العديد من المفاجآت التي سوف يتضمنها هذا الحفل الفني الذي يقام في القاهرة.