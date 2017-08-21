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بتفاعل غير مسبوق من الجمهور…..النجم محمد عبده يحقق نجاحاً باهراً في لندن

بقلم ريما لمع

أغسطس ٢١ ,٢٠١٧

قدّم النجم العربي محمد عبده حفلاً فنياً ساهراً على مسرح فندق هيلتون بارك لين، في لندن حضره حشد من الجاليات العربية والخليجية، وقدم الحفل الإعلامي اللبناني نيشان. وجاءت المناسبة ضمن حفلات صيف 2017 وبتنظيم من شركة “غلوبل غالا” وبرعاية من شركة “عالم فيلوس”.

غنّى عبده أغنيات تعتبر من الروائع لدى الجمهور العربي، منها القديم ومنها الجديد، فحصد تفاعلاً غير مسبوق، خصوصاً وأنّ الحفل يقام في عاصمة أوروبية كبرى.

ولم ينقطع التصفيق والهتاف والطلب على أغنيات عبده من قبل الحضور، في مشهد لن يمحى من الذاكرة.

وأشار مطرب العرب في تصريح خاص، إلى سعادته بالحفل وثقته بأن الجمهور قد أُطرب في هذه الأمسية، وشكر الشركتين الراعية والمنظمة لتوفيرهما كل سبل النجاح، مؤكداً استمراره لقاء الجمهور العربي أينما وجد.

يذكر أنّ النجم محمد عبده سيعود إلى نفس المكان في الثالث من ديسمبر المقبل ليحيي حفلاً ثانياً له هناك .

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