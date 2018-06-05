محمد عبده يعيش فرحة كبيرة بسبب “العنود”..

تعالت الفرحة في بيت فنان العرب محمد عبده حيث رزق بمولودته العاشرة، والثالثة من زوجته الثانية الفرنسية ذات الأصول الجزائرية، وتلقى المطرب السعودي على إثر ذلك سيل من التهاني والكثير من التعليقات المفعمة بالفرحة من طرف جمهوره العريض في الوطن العربي الذي دعا للمولودة بالصحة والعافية.

اختار فنان العرب لمولودته الجديدة اسم “العنود”، ومن فرط فرحته بقدومها لم يتردد في نشر أول صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيها شقيقها خالد يحملها على ذراعيه، وفي وقت قياسي بدأ الفانز يضغط على أزرار الإعجاب ما بين مهنئ ومبارك، وهناك من رفع دعواته إلى الله عز وجل حتى يحفظ العنود، علما أن المولودة الجديدة التي رزقت بها أسرة فنان العرب تعد العاشرة ضمن مجموع أبنائه، على خلفية أن محمد عبده لديه 7 أبناء من زوجته السعودية الأولى، ويتعلق الأمر بكل من: “نورة وود وريم وهيفاء وعبد الرحمن وبدر ودلال”، وبعد انفصاله عن زوجته الأولى، ارتبط محمد عبده من امرأة فرنسية ذات أصول جزائرية، وأنجب منها 3 أبناء” ويتعلق الأمر بكل من : “خالد وعالية وآخرهم العنود” التي حملت الكثير من الفرحة إلى قلب والديها.