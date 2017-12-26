محمد عدلي لليقظة: بدأت أحصد نتائج تجربتي في ذا فويس

تُوج خريج برنامج “ذا فويس” في موسمه الأول، الفنان المغربي ”محمد عدلي” بجائزة أفضل أغنية ضمن فئة الراي والموسيقى الشعبية، عن أغنيته ”نديكلاري نبغيك”، وذلك ضمن النسخة الخامسة من مسابقة ”موروكو ميوزيك أوورد”، متفوقاً على الفنانة “زينة الداودية” ذات الشعبية الواسعة والتي تحقق حفلاتها حضوراً جماهيرياً استثنائياً.

وفي تصريح خص به “اليقظة“، اعتبر “عدلي” أن الجائزة تشكل بالنسبة له قيمة معنوية وحافز مهم للغاية، وأردف قائلاً: “الجائزة جاءت كتكريم للمجهودات التي بذلتها منذ تخرجي من برنامج ذا فويس، عبر طرح مجموعة من الأعمال، وهو اعتراف من الجهة المنظمة ومن الجمهور الذي صوت لي بكثافة، وهذا شيء أثر في نفسيتي وأكد لي أن لدي جمهور كبير قدر مجهوداتي طيلة هذه السنوات.”

وعن دور برنامج “ذا فويس” في مساره الفني وفي حصوله على هذا اللقب، وصف “عدلي” مشاركته في البرنامج بالتجربة والمحطة المهمة في مساره سواء على المستوى الشخصي أو المهني، معتبراً أنه بوابة تحقق من خلالها الانتشار، وتابع: “تعرف الكثيرون على اسم محمد عدلي ولم أكن معروفاً من قبل، وحاولت الانتشار فجاء برنامج ذا فويس ليحقق لي هذا الطموح، وبعده كانت الانطلاقة الحقيقية، حيث كان عملي مكثفاً وطرحت تسعة أغاني حققت نجاحاً مهماً، وأعتبرها أيضاً تجربة إنسانية وفنية، فقد دفعتني مشاركتي في هذا البرنامج نحو الكفاح من أجل نحت اسمي في سماء الأغنية المغربية والعربية، ودفعني للاستمرارية بالرغم من كل الإكراهات، بل كان عاملاً محفزاً ودفعني إلى عدم التراجع والعمل الجاد.”