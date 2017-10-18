محمد فؤاد: “أستغرب موقف الشاب خالد لكن أنا مسامحه”

قال الفنان “محمد فؤاد” أنه كان يتمنى ألا يقع الشاب “خالد” في مثل الخطأ الذي وقع فيه، “أيا كان السبب الذي يجره لذلك”، ووجه “فؤاد” رسالته إلى المغني الجزائري عبر برنامج إي تي بالعربي، قال فيها: “خالد أنت كبير وهتفضل كبير ومهما عملت أنا مسامحك”، وأضاف مؤكداً أنه يعرف جيداً أن الشاب خالد شخصاً طيباً وأردف قائلاً: “لا أدري كيف حصل ذلك وأنا استغربت الموقف الذي قام به خالد.”

وكان الشاب خالد قد نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قال من خلاله إن الديو الحقيقي هو الذي يجمعه بالفنان “تامر حسني” وليس “محمد فؤاد”، في حين تشبث الأخير بأن هناك عمل مشترك بين الطرفين وإذا كان “خالد” يرفض الاعتراف به، فالعمل سيرى النور وسيطرح قريباً، وللجمهور الحكم.

وكان كاتب الكلمات الكويتي “مصعب العنزي” قد أكد في تصريح أدلى به إلى صحيفة مغربية، أن الشاب “خالد” أخفى خبر العمل الذي يجمعه والفنان المصري “محمد فؤاد” خوفاً من ردة فعل أبناء وطنه، بسبب تصريحات الأخير على خلفية أحداث أم درمان في 2010.

وأضاف “العنزي” أن تصريحات “خالد” غير مسؤولة خاصة وأن الديو الذي كتب كلماته نفذ بالفعل، متهماً “تامر حسني” بالضغط على “خالد” لإفشال العمل الذي يجمعه بالفنان “محمد فؤاد.”