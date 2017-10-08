محمد ممدوح: أعاني من مشكلة في النطق وأم كلثوم “بتصدعني”

قال الفنان “محمد ممدوح” إن مسلسل “لا تطفئ الشمس” الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، عرف عدم توافق في وجهات النظر بين الكثيرين من طاقم العمل، لكن ذلك لم يؤثر على نجاحه واستمتاع المشاهد به والتفاعل مع مختلف أحداثه، مضيفاً أن تجربته داخل المسلسل “كانت تجرية صعبة جداً وعمل متعب للغاية بالنسبة له.”

واعترف “ممدوح” خلال حلوله ضيفاً على برنامج “أنا وأنا”، الذي يعرض على قناة ON E المصرية، أن لديه عيب في النطق، بسبب ظرف صحي، الشيء الذي انعكس على طريقة حديثه خلال المسلسل، ولاحظه الجميع من جمهور ونقاد، وتابع: “أتمنى أن يحل مشكلة الصوت، لأن الناس كانوا يخبروني عن ذلك من خلال متابعتهم للمسلسل، وكنت أنزعج جداً لأني أزعجت الذين تابعوا عملي.”

وحمّل “ممدوح” الذي نجح في أداء دور “أحمد” في المسلسل، مسؤولية عدم وضوح كلامه في “لا تطفئ الشمس” إلى مهندس الصوت الذي قال عنه: “كان عليه تنبيه أي فنان من عدم وضوح صوته أو مخارج حروفه وللعلم لم تكن مشكلتي فقط بل كانت مشكلة كذا فنان داخل المسلسل على خلاف مسلسل الخلية حيث تم الاشتغال فيه بشكل أفضل على المستوى التقني عبر تصحيح الأخطاء قبل العرض.”

وفي موضوع آخر، عبر “ممدوح” عن إعجابه بالفنان الجزائري “الشاب خالد”، الذي قال إنه وفي للاستماع إليه من زمان، مقابل ذلك كشف أنه لا يستطيع الاستماع لأغاني أم كلثوم التي يحبها ويحترمها ويعرف أن فنها جيد، “لكن لما بسمعها بصدع”، على حد تعبيره.