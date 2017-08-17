بعد غياب 15 سنة.. محمد منير يعود إلى تونس من بوابة مهرجان الحمامات

يعود النجم المصري “محمد منير” للغناء في تونس بعد غياب دام 15 سنة، وكان “الكينغ” قد قدم آخر حفل له على مسرح قرطاج في دورة 2002، حين كانت فرقته الموسيقية تضم الفنان ريكو عازف الطبلة وغيرها من العازفين الماهريين، كما أن أواخر التسعينيات عرفت تألقه بدول المغرب العربي خاصة في المغرب حيث كان دائم الحضور ضمن مهرجان الرباط الدولي الذي تم إلغاؤه بعد أن أطلق مهرجان موازين إيقاعات العالم.

ومن المنتظر أن يحيي “منير” حفله في الــ 18 من الشهر الجاري، ضمن فعاليات الجولة الــ 53 من مهرجان الحمامات الدولي الذي ينظم تحت شعار “حمامات كيما تحبها”، حيث أكدت بعض المصادر الإعلامية أن عملية الإقبال كبيرة على تذاكر حفله الذي سيحتضنه مسرح الحمامات بالمركز الثقافي الدولي.

وكان “محمد منير” قد أحيا مؤخراً حفلاً ناجحاً في الساحل الشمالي في مصر، وعرف تفاعلاً كبيراً من قبل محبيه، من عشاق أغاني “أنا قلبي مساكن شعبية”، “جنني طول البعاد”، “اللي غايب”، “في دايرة الرحلة”، “يا رمان”، “ويلي” وغيرها من الأغاني التي أداها بحماسه المعهود.