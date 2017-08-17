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محمد هنيدي يسخر من هزيمة برشلونة: بقينا بنتهزم أكثر ما بنستحمى

بقلم خديجة براق

أغسطس ١٧ ,٢٠١٧

بعد أن حير متتبعيه، في السابق، سخر أمس نجم الكوميديا المصري “محمد هنيدي” من خسارة فريق برشلونة الإسباني أمام غريمه التقليدي ريال مدريد ومن ثم تتويج الأخير بكأس السوبر الإسباني.

ونشر “هنيدي” صورة من فيلم وش إجرام تجمعه والفنان الراحل “سعيد طرابيك”، مباشرة بعد نهاية المباراة، وعلق عليها: “أحلى ريمونتادا، إحنا بقينا بنتهزم أكثر ما بنستحمى”، خاصة وأن الفريق الملكي تمكن من هزم برشلونة ذهاباً وإياباً بما مجموعه 5 أهداف مقابل هدف واحد، حيث لقيت الصورة تفاعلاً كبيراً من متتبعيه الذين تبادلوا معه تعليقات كوميدية.

وكان “هنيدي” قد حير جمهوره في مباراة سابقة للفريقين، عندما نشر صورته بقميص ريال مدريد وأخرى بقميص برشلونة، وكتب تعليقاً محيراً، تمنى من خلاله فوز برشلونة على الريال بثلاثية، ثم تمنى الفوز للفريق الملكي على برشلونة بهاتريك من توقيع “رونالدو.”

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