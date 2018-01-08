بعد وصول عدد متابعيه إلى 3ملايين..محمد هنيدي يقدم هدية إلى جمهوره

وعد النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي جمهوره بمفاجأة خاصة، بعد أن يصل عدد متابعيه عبر موقع تويتر إلى 3 ملايين متابع، وبعد أن حقق عتبة هذا الرقم المعتبر، عبر عن شكره لجمهوره وكشف عن الهدية التي سيقدمها لمعجبيه، والمتمثلة في عودة شخصيته الكرتونية الشهيرة “تيمون”، التى استحسنها الجمهور العربي كثيراً بعد عرضها.

احتفى الممثل الكوميدى محمد هنيدى على طريقته الخاصة، بعد أن تمكن من تحقيق ٣ ملايين متابع على موقع التدوينات الشهير “تويتر” ، رافعاً عبارات الشكر والامتنان إلى جمهوره العريض. ولم يتردد في نشر صوراً مرفقة بتعليق خاص على حسابه: “..3 ملايين شكراً ليكم..”.

وكان الكوميدي محمد هنيدى قد وعد الجمهور بمفاجأة خاصة، بعد بلوغ عدد المتابعين ال3 ملايين، وتتمثل المفاجأة في عودة شخصيته الكرتونية الشهيرة “تيمون”، التى استحسنها الجمهور العربي كثيراً بعد عرضها.

وكان هنيدى قد أطل من خلال تغريدة عبر حسابه أكد فيها قائلاً: “..بكرة هكمل على تويتر 3 ملايين، عشان كدة عندى مفاجأة صغيرة جميلة ليكوا هتفرحكوا، تيمون راجع..”.

يذكر أن النجم محمد هنيدي سيشرع في تصوير المشاهد الأولى من مسلسله الجديد يوم 13 يناير الجاري، حسبما أكده المنتج جمال العدل، ويقوم بإخراج هذا المسلسل سامح عبد العزيز، حيث مازالت عملية اختيار الممثلين جارية في الوقت الحالي.