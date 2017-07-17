بعد اعتزاله..محمود الجندي يؤسس فرقة لاكتشاف المواهب في “أبو المطامير”

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ينتظر الممثل المصري محمود الجندي إنهاء الأعمال الفنية المرتبط بها في الوقت الحالي، ليوقف مساره الفني عقب الإعلان عن قراره النهائي في اعتزال الفن، وكشف الممثل بأنه سوف يتفرغ لتدريب المواهب الشابة في مسقط رأسه الكائن بقرية “أبو المطامير” بالبحيرة، وينوي اكتشاف المواهب من خلال فرقة أشرف على تأسيسها بنفسه.

بعد قرار محمود الجندي بالابتعاد عن الوسط الفني، يبدو أن رسالته الفنية لم تنته بعد، لأنه قرر أن يقدم كل خبرته للجيل الجديد بل ويساهم في البحث عن المواهب وتدريبها، من أجل صقل موهبتها وسيكون ذلك بقرية “أبو المطامير” الكائنة بالبحيرة التي ينحدر منها، علماً أن محمود الجندي أشرف على تأسيس فرقة لاكتشاف وتدريب المواهب الشابة من أبناء قريته، ويحضر معهم لعرض أوبريت فني يختزل تاريخ محافظة البحيرة .

يذكر أن اعتزال الممثل المخضرم محمود الجندي الفن، كان بمثابة المفاجأة غير منتظرة بعد استيائه الكبير مما أسماه بالطريقة غير المناسبة في التعامل مع الفنان، والتي يرى بأنها تجارية بحتة، علماً بأنه تصادم في الآونة الأخيرة مع المنتج أحمد السبكي في مسلسل “رمضان كريم”، الذي تم عرضه في السباق الدرامي في شهر رمضان الماضي.

وأكد الفنان بأنه لم يحظى بالدعاية التي تتناسب مع تاريخه في المسلسل، وانتقد بشكل لاذع تغير الوسط الفني، حيث قال أنه انتشرت فيه بعض السلوكيات التي لا يتحملها.

ورغم محاولة بعض الفنانين لإقناع الجندي في التراجع عن قرار الاعتزال لكنه يبدو أنه حسم الأمر من دون رجعة، ونذكر من بينهم الفنان عماد رشاد، الذي حاول أن يثنيه عن فكرة الاعتزال.