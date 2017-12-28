محمود حميدة ينضم إلى أحمد عز من أجل “يونس”

دخل النجم المصري محمود حميدة الاستوديو الكائن بمنطقة وسط البلد في القاهرة، من أجل تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “يونس”، حيث يخوض معه البطولة كل من النجم أحمد عز وظافر العابدين وركين سعد، ولم يكشف بعد عن طبيعة قصة هذا العمل الفني الذي يضم العديد من النجوم.

انطلق المخرج أحمد علاء في تصوير أولى مشاهد الفيلم الجديد “يونس” باستوديو وسط البلد، علماً أن منتج هذا الفيلم إبراهيم إسحاق، وبدأ محمود حميدة في تصوير مشاهد فيلم يونس في اليوم الثاني من انطلاق عملية التصوير، علماً أنه كتب قصته المؤلف محمد سيد بشير.

وعلى صعيد آخر يجري عرض فيلم سينمائي للممثل محمود حميدة على مستوى دور السينما ويحمل هذا الفيلم عنوان “فوتو كوبي”، حيث يشارك فى بطولته كل من النجمة شيرين رضا والفنانة فرح يوسف وعلي طيب وأحمد داش، بينما كتب قصة وسيناريو الفيلم هيثم دبور، وقام بإخراجه تامر عشري.

يذكر أن قصة فيلم فوتو كوبي ذات طابع اجتماعي تتناول حياة رجل في عقده الخامس ولديه مكتبة لنسخ وتصوير المستندات، تتواجد في حي تقطنه العائلات من الطبقة المتوسطة، وتمكن هذا العمل الفني من اقتناص جائزة أفضل فيلم روائي طويل خلال الدورة الأولى في مهرجان الجونة السينمائي الذي احتضنته مصر.