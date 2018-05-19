مدفون الدجاج طبق رئيسي كامل من حيث القيمة الغذائية وتحضيره بسيط وسهل ونتائجه مضمونة سيكون شهيا على مائدة رمضان..

المقادير

دجاجة مقطوعة من المنتصف ومفرودة

2 كوب أرز بسمتي مغسول جيدًا

4 أ كواب من الماء

¼ كوب خل

1ملعقة كبيرة ملح

1ثمرة ليمون كبيرة تقطع إلى شرائح

2 طماطم كبيرة الحجم

3 فصوص ثوم

1ثمرة فلفل أحمر حار

½ كوب زيت زيتون

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

½ ملعقة صغيرة كركم

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون

½ ملعقة صغيرة زعفران مطحون

ملح وفلفل أسود

½ ملعقة صغيرة زعفران

2 ملاعق كبيرة ماء ورد

1بصلة كبيرة تقطع إلى حلقات

2 فلفل أخضر رومي تقطع إلى حلقات

1ثمرة طماطم كبيرة تقطع حلقات

1ثمرة ليمون مجفف أسود

4 حبات حبهان

طريقة التحضير:

قبل الشروع في تحضير الطبق ينبغي وضع بعض الفتحات الصغيرة في الدجاجة، ثم امزجي في وعاء كبير كل من الخل والملح ونصف كمية الماء وشرائح الليمون، مع ضرورة التقليب الجيد و إضافة الدجاج، حيث يترك هذا المزيج لمدة 30 دقيقة، ومن جهة أخرى توضع الطماطم في خلاط كهربائي ويسكب عليها كل من الثوم والفلفل الحار، مع ضرورة الخلط الجيد، وبالموازاة مع ذلك يصفى الدجاج من الماء، ثم يوضع في خليط الطماطم والبهارات، ويترك في التتبيلة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

وفي خطوة أخرى يؤخذ قدر كبير تسكب فيه حلقات البصل، وبعد ذلك الرومي والطماطم وكذا الليمون المجفف وما تبقى من الماء، وعقب ذلك يضاف الدجاج فوق الخضار، ويترك حتى يغلي لكن على نار متوسطة، ثم يغطى القدر ويترك على نار هادئة لمدة 25 دقيقة، وبالنسبة لتحضير الأرز يوضع على نار متوسطة مع الحبهان في قدر ويضاف لهما 4 أكواب ماء والقليل من الملح مع التقليب الجيد، حيث يترك على النار لينضج لمدة 10 دقائق. وفي الأخير يصفى الأرز من الماء ويثبت فوقه الدجاج ويوضع عليه الزعفران، ثم يغطى القدر ويترك على نار هادئة لمدة 20دقيقة، ومن الأحسن تقديمه ساخنا لأنه سيكون أشهى.