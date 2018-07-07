مذيعة إماراتية تطلب الزواج من الفنان عبد الله بالخير على الهواء بحجة أننا في 2018

يبدو أن ظاهرة عرض المذيعات العربيات الزواج من المشاهير صارت تتكرر كثيرا، ولم تعد غريبة، على خلفية تكرار عروض الزواج من المرأة للرجل، لكن على الهواء مباشرة ووجها لوجه مع الجمهور الذي صار يتفاجأ كثيرا، لكن ليس من منطلق المقولة العربية الشهيرة”اخطب لبنتك قبل ابنك” وإنما لدى بعض النساء بحجة أننا نعيش في عام 2018..؟

وآخر حادثة شدت الجمهور العربي وأدخلته في حيرة قيام المذيعة الإماراتية علياء الشمري بطلب الزواج من الفنان الإماراتي عبد الله بالخير ،خلال البرنامج الرياضي “أصداء العالم” الذي يقدمه المذيع السوري مصطفى الآغا على قناة “أم.بي.سي”.

وتفاصيل الواقعة تعود إلى لفت مصطفى الآغا الانتباه في تعليقه على انسجام كبير يجمع بين المذيعة الشابة والمطرب الإماراتي، بعد ذلك تحررت المذيعة الشمري وأدهشت الجمهور حيث طلبت بشكل علني ومباشر الزواج من الفنان عبد الله، حيث خاطبته قائلة من دون تردد أو قيد: “عبد الله تتزوجني؟..”، وتفاجأ المطرب بالخير، وكان وقع الخبر مفاجأ وظهر ذلك على ملامحه، حيث لم يصدق ما سمع وتعجب متسائلا: “..هل نحن على الهواء مباشرة أم ماذا؟..”.

لكن علياء الشمري عادت لتكرر طلبها مرة أخرى، فأجابها قائلا: “..فاجأتني والله!”. من جهته منشط البرنامج مصطفى الآغا، كان على وقع المفاجأة مندهشا مما سمعه، ولم يخف ذلك حيث قالللمذيعة:”.. جرأة كبيرة منك أن تطلبي منه الزواج على الهواء!..”، أما جوابها فلم يخلوا من الجرأة لأنها أوضحت قائلة: “نحن الآن في عام 2018.. كل شيء تغير.. وأصبح هناك مفاجآت.. مثل كأس العالم.. ألمانيا خرجت وفرق كثيرة لم نكن نتوقعها..”.

يذكر أن الشمري لم تكن المذيعة الأولى التي طلبت أمام الجمهور يد فنان بل سبقتها إلى ذلك وفاء الكيلاني التي ارتبطت من الممثل السوري تيم حسن بعد نحو سنتين من عرضها عليه الزواج لدى استضافته في برنامجها “متاهات” وفي قناة “أم.بي.سي”، وتكرر المشهد مع بعض المذيعات العربيات بعد ذلك..فهل سيرتبط عبد الله بالخير من علياء بعد تلقيه عرضا صريحا بالارتباط بها؟.