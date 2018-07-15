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بالفيديو: مذيع لبناني يكشف خيانة تامر حسني لزوجته….. ويؤكد بأن زوجته تعرف كل شئ

بقلم

يوليو ١٥ ,٢٠١٨

يبدو أن هناك بوادر أزمة قادمة بين الفنان المصري الشهير تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل.

بدأت بشائر هذه الأزمة عندما كتبت بسمة على صفحتها الخاصة بموقع “انستجرام” قائلة “إذا خانك الشخص مرة فهذا ذنبه، أما إذا خانك مرتين فهذا ذنبك”.

على الفور استجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفهم الجميع أنها تقصد زوجها، وجاءت معظم التعليقات كي تتنبأ بهذه الأزمة.

على الفور ردت بسمة بوسيل على متابعيها متهمة إياهم بالمرض ومؤكدة أنها لم تقصد الخيانة الزوجية، فهناك خيانات أخرى بين الأصدقاء مثلا.

اتهام بسمة بوسيل للجمهور بالمرض أثار غضب المذيع اللبناني إيلي باسيل، والذي خرج بمقطع فيديو يؤكد بأن لديه معلومات وأدلة تؤكد خيانة تامر حسني لزوجته، كما صرح بأنه سوف يكشف عن تفاصيل هذه الخيانة في القريب العاجل، كما صرح أيضا بأن الفتاة التي يرتبط بها تامر حسني حاليا ليست مغربية.

وأكد باسيل بأن الزوجة تعرف كل شئ جيدا، لكنها تخاف من اتخاذ أي خطوة حفاظا على بناتها، وأكد باسيل أن من ضمن سكوت الزوجة أيضا أنها تحب الشهرة، مشيرا الى ارتباط شهرتها بتامر حسني، وأكد أنها على مقربة من تحقيق حلمها بإطلاق ماركة ملابس خاصة بها، واعتبر ذلك سببا إضافيا لسكوتها عن خيانة زوجها الشهير تامر حسني.

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