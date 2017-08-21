مراد دالكيش يعلن خبر طلاقه للنجمة ميرفي بولغور عبر “أنستغرام”

انفصل مؤخراً وبشكل مفاجئ الثنائي التركي مراد دالكيش وزوجته النجمة ميرفي بولغور، بعد علاقة حب قوية وسنتين من الرابطة الزوجية، وفي الوقت الذي كشف فيه النجم عن خبر الطلاق على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت الزوجة تتأهب للاحتفال بالعام الثاني من زواجهما، وعلى غرار مختلف النجوم طالت شائعات الانفصال النجمين التركيين منذ حوالي سنة واحدة، لكن أسرعا بتكذيب الشائعة وقاما بتصنيفها ضمن الشائعات.

فضل الفنان التركي مراد دالكيش عدم الخوض في تفاصيل وأسباب انفصاله عن زوجته ميرفي، وحرص على نشر بيان رسمي عبر حسابه على موقع انستغرام لإعلام جمهوره بهذا الخبر غير السار، حتى لا يتفاجأ محبو النجم بطلاقه من وسائل الإعلام..وأهم ما جاء فيه: “..زوجتي العزيزة ميرفي بولجور التي عشت معها لسنوات حب كبير.. حاولنا إنقاذ زواجنا منذ وقت طويل.. ولكن للأسف اتخذنا قرار الانفصال في إطار من الحب والاحترام.. وبسبب هذا القرار نعيش في فترة حساسة.. ونطلب عدم الاقتراب من الأمر باحترام..”.

لكن أحد المواقع التركية المتخصصة في أخبار النجوم الأتراك، أكدت أن الدافع الرئيسي وراء طلاق النجمين، يعود إلى نشوب مشاكل تطورت إلى خلافات، مباشرة بعد حادثة ضبط الزوجة لزوجها في بيت صديقه وبرفقتهم مجموعة من الفتيات، وبعد ذلك أجبرت هذه الحادثة على تفضيل كل طرف العيش في منزل بمفرده.

وكان هذا الثنائي التركي قد ارتبط رسمياً في شهر أغسطس 2015، في حفل زفاف أقيم بتركيا حضر فيه أبرز النجوم الأتراك، وشارك في الحفل عبر مواقع السوشيال ميديا للجمهور.

وعلى الصعيد الفني تستعد ميرفي بولجور للمشاركة في مسلسل جديد يحمل عنوان “الكازينو”، ومن المقرر أن تقاسم البطولة النجمين بيرين سآت وباريش أردوتش بطل مسلسل “حب للإيجار”.