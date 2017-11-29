إعلان يجمع الثنائي الشهير مراد يلدريم وإيمان الباني

يشارك الممثل التركي مراد يلدريم الشهير في الوطن العربي باسم أمير في مسلسل عاصي، زوجته المغربية إيمان الباني في إعلان عن ماركة تركية مختصة في صناعة الأجهزة الكهربائية المنزلية، واستغرقت مدة التصوير يوماً كاملاً، حيث شرع منذ يومين في عرض هذا الإعلان في تركيا، وتعد المرة الأولى التي تقف فيها ملكة جمال المغرب وزوجة النجم التركي إلى جانبه في عمل واحد، منذ ارتباطهما الرسمي منذ نحو عام كامل.

شرع في بث الإعلان الذي صوره النجم التركي مراد يلدريم مع زوجته المغربية إيمان الباني، حيث اشترط أن تكون إلى جانبه، وظهر هذا الثنائي في الإعلان كزوجين، لكن إيمان يبدو أنها مازالت لم تتقن اللغة التركية جيداً حيث مازالت تخضع إلى دورات للتعلم، وبدت لغتها ضعيفة نوعاً ما وتفتقد إلى الطلاقة والنطق الصحيح، واستغرقت مدة الإعلان دقيقة واحدة، لكن لم يكشف بعد عن الأجر الذي تلقاه هذا الثنائي.

كانت ملكة جمال المغرب إيمان الباني قد تزوجت من الممثل التركي مراد يلدريم خلال شهر ديسمبر الماضي، في حفل زفاف وصف بالضخم حيث أقيم في مدينة اسطنبول التركية، ثم حرص هذا الثنائي على إقامة حفل زفاف ثان بالمغرب في شهر يناير الماضي، وبالتالي الاحتفاء بالزواج وفقاً للعادات والتقاليد المغربية نزولاً عند طلب العروس، وتوجت علاقة حب هذا الثنائي التي دامت عدة أشهر بالزواج، حيث تقدم لخطبة إيمان لمراد يلدريم الرئيس التركي رجب أردوغان، الذي تربطه علاقة صداقة بالنجم التركي.