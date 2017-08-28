النجم مراد يلدريم وزوجته ملكة جمال المغرب يؤديان فريضة الحج

سافر مؤخراً النجم التركي مراد يلدريم الشهير في الوطن العربي باسم “أمير” مع زوجته، ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج، وكانت عدسات الباباراتزي قد التقطت صوراً لهما خلال تأهبهما للسفر من مطار اسطنبول، حيث كانا يرتديان لباس الإحرام.

يتواجد الثنائي مراد يلدريم وزوجته المغربية إيمان الباني بالحج بعد أقل من سنة من ارتباطهما، حيث أقيم حفل زفافهما خلال شهر ديسمبر الماضي، وحرص مراد أن يرتدي لباس الإحرام في المطار، بينما إيمان ارتدت عباية بيضاء وكانت تغطي عينيها بواسطة نظارة، ولدى متابعة عدسات المصورين لهما حافظا على ابتسامتهما العريضة، وسارع جمهور النجم التركي على تداول الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأمطروه بتعليقات تحمل الكثير من التهاني والأمنيات، من بينها دعوتهم حتى يكون حج مقبول وذنب مغفور.

الجدير بالإشارة فإن الممثل التركي سبق له وأن أدى مناسك الحج عام 2014، عقب انفصاله عن زوجته السابقة الفنانة التركية “بورتشين ترزي أوغلو” الشهيرة باسم “أزاد”.

كانت شهرة هذا الممثل الوسيم بدأت من خلال مسلسل يحمل عنوان “عاصي” والذي شاركته فيه البطولة النجمة التركية “توبا بويكستون”، أما آخر الأعمال الفنية التي قدمها كانت فيلم يحمل عنوان “الحب الأبدي” مع الفنانة فهرية أفجان.