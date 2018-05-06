مراد يلدريم يقتني منزلا ب4ملايين دولار ويهديه لزوجته

اقتنى النجم التركي مراد يلدريم الشهير في الوطن العربي باسم “أمير” منزلا جديدا، بسعر لا يقل عن سقف ال 4 ملايين دولار، وأهداه إلى زوجته المغربية الحسناء إيمان الباني، ليعبر لها عن الحب الكبير الذي يحمله، وقرر الممثل التركي ترك منزله القديم والانتقال للعيش في المنزل الجديد، الذي يقع في منطقة بعيدة عن صخب المدين، ليستمتع رفقة زوجته بالهدوء والراحة.

كشف الممثل التركي مراد يلدريم في تصريحات صحفية، نقلها الموقع التركي hurriyet بأنه اقتنى مؤخرا منزلا جديدا، يقع في منطقة بعيدة عن صخب المدينة ليستمتع رفقة زوجته بالهدوء والراحة في حياتهما، ولم يخف في سياق متصل بأنه أهدى هذا المنزل الذي اقتناه بسعر ال4 ملايين دولار إلى زوجته إيمان. وبالموازاة مع ذلك كانت إيمان الباني قد فاجأت زوجها بالاحتفال بعيد ميلاده، من خلال السفر في رحلة خاصة إلى جزر المالديف ليمضيان عطلة رومانسية مدتها 5 أيام.

ولم يفوت النجم أمير الفرصة حيث قاسم جمهوره فرحة الانتقال إلى المنزل الجديد رفقة زوجته، حيث نشر مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع “أنستغرام”، والجدير بالإشارة فإنه ارتبط رسميا بالمغربية إيمان الباني في ديمسبر 2016، وأقام حفل زفافه مرتين بتركيا والمغرب، بينما بخصوص آخر أعماله الفنية المعروضة في العالم العربي، نذكر مسلسل يحمل عنوان “ملكة الليل”، وقاسمته البطولة النجمة التركية مريم أوزرلي.