مركز دبي للسلع المتعددة يشارك ويدعم معرض دبي الدولي للمجوهرات

أعلن معرض دبي الدولي للمجوهرات عن الفعالية الفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط المخصصة للقطاع والمستهلكين، والتي تقام في الفترة الممتدة بين 15 حتى 18 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، والتي ستكون بالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم ومركز التجارة والمؤسسات الرئيسي الرائد للسلع الأساسية، حيث تهدف هذه الشراكة لتعزيز وتوسيع باقة العروض التجارية للمعرض لتشمل أكثر من 500 جهة عارضة محلية وإقليمية ودولية.

وستدعم هذه الشراكة منصة ’معرض دبي الدولي للمجوهرات‘ كقناة تساهم في تعزيز حجم تجارة المجوهرات من دبي، وخاصة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وكجزء من الاتفاقية، سيسهم ’مركز دبي للسلع المتعددة‘ في تقديم الدعم للقطاع على نحو واسع من خلال تشجيع الابتكار وتطوير التكنولوجيا وتنفيذ الخدمات ذات القيمة المضافة ضمن قطاع تجارة المجوهرات في الإمارة.

وتعد هذه الشراكة واحدة من خمس شراكات استراتيجية أقامها ’معرض دبي الدولي للمجوهرات‘ بهدف تعزيز شبكة التواصل العالمية التي يتمتع بها المعرض، كما ستساهم الشراكة مع ’مركز دبي للسلع المتعددة‘ في تسهيل إمكانيات التداول بين المصنعين وتجار التجزئة والموزعين والمشترين النهائيين، وذلك تأكيداً على مكانة دبي كمركز رئيسي في قطاع المجوهرات العالمية.

وبهذه المناسبة، قال فرانكو بوسوني، مدير مركز الابتكار في ’مركز دبي للسلع المتعددة‘: “يسعدني القول أن دبي هي عاصمة المجوهرات في العالم حالياً، وذلك بالرغم من التغير الكبير الذي يشهده القطاع العالمي بسبب التقنيات التي تؤدي إلى حدوث تقلبات في السوق، ومطالب العملاء الجديدة، وزيادة التكاليف، والتي يتوجب على التجار وباعة التجزئة في قطاع المجوهرات التكيف معها. وسيوفر ’معرض دبي الدولي للمجوهرات‘ فرصة كبيرة لعملائنا من رجال الأعمال وتجار التجزئة لقياس ودراسة التوجهات الناشئة في القطاع، وتطوير حلول مبتكرة لضمان النمو المستقبلي. ويعد المعرض بيئة مثالية لتعزيز الجهود الكبيرة المبذولة من قبل إمارة دبي و’مركز دبي للسلع المتعددة‘على المستوى العالمي، بالتوازي مع مساعدة المشاركين في السوق المحلية والدولية على التواصل”.