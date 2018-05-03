مرهم الشفاه يشفي الجروح وكريم إزلة الشعر يخلصك من تشقق القدمين!

في ظل الانشغالات الكثيرة وضغوطات الحياة اليومية وسرعة الحياة العصرية، قد لا تجدين وقتاً للقيام ببعض الأعمال المنزلية على أكمل وجه أو حتى اتقانها بشكل كامل، لذلك نقدم لك مجموعة من الحيل لتسهل حياتك وتحلها في وقت وجيز:

لتجفيف الملابس الرطبة بسرعة: ضعي منشفة جافة بين هذه الملابس!

إذا كنت على عجلة من أمرك وأردت تجفيف ملابسك بسرعة، ما عليك سوى وضع منشفة جافة بين الملابس المبللة والرطبة في المجفف وبعد دقائق معدودة يمكنك إخراجها منه جافة بشكل تام.

لتنظيف فرش المكياج: استخدمي منعم الشعر

ضعي القليل من منعم الشعر في كوب من الماء وامزجيهما معًا ثم ضعي فرش المكياج في الكوب واتركيها لبعض الوقت، ثم أخرجي الفرش من الكوب بعدها واتركيها لتجف، ستلاحظين ان الفرش قد أصبحت نظيفة وناعمة للغاية.

مرهم الشفاه لعلاج الجروح!

هل تعلمين أن لمرهم الشفاه قدرة عالية على شفاء الجروح بسرعة البرق؟ لذا كل ما عليك فعله هو وضع القليل منه على الجرح فيلتأم تلقائيًا ويتوقف عن النزف.

كريم إزالة الشعر لعلاج تشققات القدمين!

عوضاً عن تجربة الخلطات الطبيعية لعلاج تشقق القدمين والتي قد تتطلب منك بعض الوقت، استخدمي كريم ازالة الشعر الذي سيحل لك هذه المشكلة ويمنح قدميك نعومة غير مسبوقة.