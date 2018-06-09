مروة ناجي لليقظة: متشوقة للقاء جمهور المغرب “الذواق” عبر موازين

عبرت الفنانة المصرية “مروة ناجي” عن عميق سعادتها بالمشاركة لأول مرة في مهرجان موازين، الذي ينطلق في الــ 22 من الشهر الجاري، وقالت في اتصال مع اليقظة إنها متشوقة للقاء جمهور المغرب الذي وصفته بــ “الذواق” للفن و”السميع” جدا.

وأردفت خريجة برنامج ذو فويس في موسمه الثاني، أن وقوفها على مسرح محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط للمرة الثالثة سيكون بطعم خاص لأنه يندرج ضمن فعاليات مهرجان موازين، الذي يعد الأول في العالم العربي والشرق الأوسط، حيث سبق وأن التقت جمهورها في مناسبتين على نفس المسرح، ووصفته بالذواق والممتع “أذنا وتجاوبا” وتابعت: “شيء رائع أن نجد جمهورا ذواقا لازال يبحث عن الطرب والفن الأصيل، لذلك فأنا متشوقة جدا للقائه قريبا.”

وستختتم “ناجي” ليالي مسرح محمد الخامس، بحفل تحييه في الــ 30 من يونيو الجاري، ضمن فعاليات النسخة 17 من مهرجان موازين إيقاعات العالم الذي تنظمه جمعية مغرب الثقافات وتحتضنه العاصمة المغربية الرباط، وتأتي مشاركة “مروة ناجي” بعد 4 سنوات من تألقها في برنامج ذا فويس، وهي التجربة التي فتحت لها أبواب الشهرة عربيا.

وكانت “مروة” قد أحيت مؤخرا حفل إفطار جامعة المستقبل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، وسط حضور العديد من نجوم الفن والمشاهير، بينهم رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة” والفنان “حكيم.”