مريم العيسي: Refood مبادرة انسانية تطوعية غير مسبوقة

Refood مبادرة انسانية جمعت مجموعة خيرة من الشباب والشابات للعمل سويا في مشروع انساني بالدرجة الاولى يهدف الى تقليل هدر الفائض من الطعام وتوزيعها للفقراء والمحتاجين وهم لا ينشدون من ذلك سوى الاجر والثواب ورضى رب العالمين.

مريم العيسى مؤسسة ريفود ورئيس مجلس الادارة قامت بتعريف ” اليقظة ” عن هذه المبادرة الغير مسبوقة في مجال العمل التطوعي في الكويت وفي ردا على سؤالنا : ما هي هذه المبادرة بالتفصيل؟

مريم العيسى اجابت بالقول :

Refood يعني اعادة تدوير او توزيع الاكل وهي عبارة عن مبادرة إنسانية غير ربحية بسواعد شباب وشابات من الكويت كان هدفهم من خلالها إلى تقليل هدر الفائض من المأكولات والمشروبات والتي تلقى يوميا بكميات كبيرة من المنازل والفنادق بحجة كونها فائضا عن الحاجة وتوزيعها على المحتاجين من الأفراد والأسر المتعففة، بدأت الفكرة عند قيامنا بقراءة تقرير البنك الدولي حول دولة الكويت، كانت هناك بعض الحقائق الهامة التي توقفنا عندها فتقديرات البنك الدولي للنفايات الصلبة السنوية في الكويت بلغت حوالي 2 مليون طن، مما يجعل الكويت واحدة من أكبر عشر دول في العالم من حيث نصيب استهلاك الفرد من إنتاج النفايات.

وعلاوة على ذلك، المواد الغذائية تشكل حوالي 50٪ من هذه النفايات. وعندما أدركنا تلك المعلومات، بدأنا البحث عما تفعله الدول الأخرى للحد من هذه النفايات وأعجبتنا النماذج التي تم إنشاؤها في السويد وكوريا الجنوبية.