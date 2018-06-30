مريم سعيد: أعشق كريستيانو رونالدو ومواقع التواصل تنعش الإشاعات

قالت الإعلامية المغربية “مريم سعيد” إن الجمهور المغربي كان بروح واحدة وشجع منتخب بلاده بقلب واحد في مونديال روسيا، مشيرة إلى أن حضور المغاربة من مختلف أنحاء العالم قدم مشهدا خاصا وصورة طيبة عن المغرب وعن الشعب المغربي العاشق لوطنه.

وكشفت “مريم” في مقابلة على إحدى القنوات العربية، أنها من عشاق نجم ريال مدريد البرتغالي “كريستيانو رونالدو” رغم أنها مشجعة لفريق برشلونة الغريم التقليدي للريال، وأردفت: “أنا من عشاق المتعة والفرجة الكروية، وشجعت كل المنتخبات العربية دون استثناء.

“مريم سعيد” التي كانت قد عانت في مناسبة سابقة من خبر فك ارتباطها بخطيبها المغربي، وما تم ترويجه في حقها من أخبار ومعطيات مست بنفسيتها، رأت أن مواقع التواصل الاجتماعي نعمة ونقمة في نفس الوقت، وتابعت: “هناك أشياء إيجابية تقوم بها هذه المواقع لا شك، لكنها نقمة حين يتم ترويج الإشاعة بشكل كبير، فهي تنعش الإشاعات بطريقة غير مسؤولة، لذلك أنصح الجميع بعدم عرض حياتهم الخاصة على مواقع التواصل، وعدم مشاركة التفاصيل الخاصة مع الغير، حتى إذا ما صار نصيب بين اثنين مثلا، يتم ذلك في الستر.”