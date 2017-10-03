كعادتها أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.. أحلام تطلق مسابقة والرابح تمنحه 2 جهاز أيفون 8 !!

أطلقت الفنانة الإماراتية أحلام كعادتها مسابقة لجمهورها، ووعدت من يجيب عن سؤالها إهدائه هاتف نقال “أيفون8″، ويتمحور السؤال حول مطالبة جمهورها بالتخمين حول طبيعة المشروع الذي سوف يجمعها بالملحن ناصر الصالح، وكما كان منتظراً انهالت عليها الإجابات وأمطرت بالتعليقات صانعة الحدث كعادتها ومثيرة اهتمام جمهورها بجديدها الفني بطريقة مشوقة.

بالفعل استطاعت الملكة أحلام الحصول على الكثير من الاهتمام والمتابعة عبر حسابها على موقع انستغرام، بعد قيامها بإطلاق مسابقة لجمهورها، عن طريق طرح فيديو للملحن ناصر الصالح تسأله مستفهمة: “هل أنت جاهز؟”.. ليجيب بتلقائية ومن دون تردد: “جاهز”.

لم تكشف الفنانة الإماراتية أحلام عن تفاصيل العمل الفني الجديد الذي يجمعها مع الملحن ناصر الصالح، وطلبت من جمهورها أن يتوقع طبيعة العمل ووعدت من يجيب بشكل صحيح أن تهديه تليفون “أيفون 8”.

وأرفقت الفنانة أحلام الفيديو الذي نشرته لناصر الصالح بتعليق: “جاهز بوصالح… وش تتوقعون ؟.. واللي بيجاوب صح له مني هديه اثنين أيفون 8”.

وتنوعت أجوبة الجمهور المتابع بين أنهما يحضران لأغنية دويتو تجمعهما، وهناك من توقع أنها تستعد لإطلاق أغنية جديدة، بينما مجموعة من الجمهور ذهب إلى التأكيد أن الملحن يشرف على تدريب المشتركين في برنامج “ذا فويس”.

يذكر ان الفنانة أحلام انتهت مؤخراً من تصوير الجزء الأول من برنامج The Voice في مرحلة تجارب الأداء، ومن المقرر أن يشرع في عرض أولى حلقات هذا البرنامج يوم 2 ديسمبر المقبل.