طالبات من مختلف مراحل التعليم شاركن في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح افتتح بقاعة الراية معرض مسابقة الكويت للعلوم والهندسة السادسة 2018 التي يقيمها النادي العلمي الكويتي ضمن البرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب، بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة الشؤون الإجتماعية وجامعة الشرق الأوسط الأميركية، وبالتعاون مع وزارة التربية، وبشراكة استراتيجية مع جامعة الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العملية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

“اليقظة” جالت في المعرض وتعرفت على الطالبات المشاركات في المسابقة والقت الضوء على مشاريعهن المختلفة … مشاريع الطالبات وابتكاراتهن المشاركة في هذا المعرض

البداية كانت مع الطالبتان رتاج اكبر وهاجر القلاف من الصف العاشر بثانوية فاطمة الصرعاوي تحدثا عن مشروعهن الذي يحمل اسم ” الكويت ساخنه نقمة ونعمة”

عن سبب ابتكار هذا الجهاز قالت هاجر :

تستهلك الكويت كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية بسبب ظروفها المناخية وتشير الاحصائيات الى زيادة الحمل الكهربائي تصل الى 8% في حين الزيادة العالميه تتراوح ما بين 2و3% لذا يجب الاستفادة من هذه الظروف المناخيه وتحويلها الى فائدة لتوليد طاقة كهربائية من فرق درجات الحرارة ( بارد داخل المباني – ساخن خارج المباني ) وتضيف رتاج : فكان الحل من خلال مشروعنا الذي يقوم على استخدام فرق درجات الحرارة في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المزدوجات الحرارية ” قطعة البلتير” حيث تعتمد فكرة المشروع العلمية على استغلال فرق درجات الحرارة بين داخل المنازل صيفا والتي تكون باردة بفعل وجود اجهزة التكييف وخارج المنزل التي تكون مرتفعة بفعل طبيعة المناخ الصحراوي صيفا فقمنا بتثبيت قطعة البلتير بجسم المنزل حيث ترتفع درجة حراره الوجه الخارجي المقابل للشمس وتنخفض درجة حرارة الوجه الداخلي فنحصل على تيار كهربائي تم مضاعفة جهده بدائرة خارجية يستخدم في اضاءة المصابيح وبذلك نعمل على ترشيد الكهرباء