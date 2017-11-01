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النجم العالمي “مساري” يفاجىء جمهوره في دبي بأغنية غير متوقعة

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نوفمبر ١ ,٢٠١٧

زار النجم العالمي مساري الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، وفاجأ جمهوره بأغنية لم تكن متوقعة.

بعد العودة القويّة لمُغنّي الـ”بوب” العالمي مساري، وحصد أغنيتيه الأخيرتين
“So Long” و”Don Da Da” نجاحاً كبيراً تُرجم بالأرقام على برامج تطبيقات الموسيقى عربياً وعالمياً، زار مساري الإمارات العربية المتحدة حيث شارك بإحياء
“Fiesta De Los Muertos” وهو أشهر مهرجان موسيقيّ حيّ مستوحى من الهالويين والذي أقيم في “Autism Rocks Arena” .

غنّى مساري أمام الآلاف من محبيه الذين ردّدوا أغنياته، وقدّم لوحات استعراضية خاصّة من وحي العنوان العريض للمهرجان.

أمّا مفاجأة الحفل فكانت إطلاق ديو جمع مساري بالنجم محمد عساف الذي اعتلى المسرح، وقدّما معاً أغنية “Roll With It”.

يُذكر أنّه اجتمع على تنفيذ أغنية “Roll With It” أشهر صنّاع الموسيقى العالميين، نذكر منهم “DaHeala” و “Nasri Atweh” و “Moon Wilis” و “Beltran” ومن لبنان الموزع الموسيقي هادي شرارة.

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