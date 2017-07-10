مسلح يعرض حياة إيفانكا ترامب للخطر

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كانت حياة إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته بالبيت الأبيض في خطر، ولحسن الحظ أنها تواجدت في تلك اللحظات خلال اجتماعات قمة العشرين، التي احتضنتها مدينة هامبورج الألمانية، حيث حاول مسلح مزور الهوية الوصول إليها ببرج والدها الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، مدعياً بأنه عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أصر على التحدث إليها بصفة شخصية.

أكدت صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” الأمريكية، خبر تعرض حياة ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته في البيت الأبيض إيفانكا لالخطر، على خلفية قيام عناصر المخابرات السرية الأمريكية، باعتقال شخص مجهول ومسلح يدعى “أدامس بينيتيز” و يبلغ من العمر 52عاماً، لأنه حاول الوصول إلى برج ترامب الكائن في نيويورك، من أجل التحدث إلى إيفانكا ترامب، وبسرعة البرق تم توقيف المجهول المسلح الذي كان يرتدي سترة مضادة للرصاص وبحوزته مجموعة من السكاكين.

ادعى الرجل المحتال بأنه عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، ويرغب في التحدث إلى إيفانكا، بخصوص مصنعها المتعلق بالفساتين بحجة أنه صاحب المبنى، لكن سرعان ما اكتشف أمره وخطورة نيته، حيث نقل على الفور إلى مستشفى للتأكد إن كان يعاني من مرض نفسي، علماً بأنه متهم بحيازة الأسلحة وهوية مزورة.

الجدير بالإشارة أن كل ذلك حدث في ظل غياب إيفانكا ترامب، التي كانت متواجدة بمدينة هامبورج من أجل المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين الاقتصادية، وغابت عن برج الرئيس ترامب خلال حضور هذا الرجل.

للعلم فإن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب رافقت زوجها الرئيس دونالد ترامب، خلال زيارته إلى ألمانيا لحضور فعاليات قمة العشرين التي عقدت في مدينة هامبورج،غير أن ميلانيا تعذر عليها الانضمام إلى برنامج القمة بعد أن حاصر متظاهرون مقر إقامتها، ولم تحصل على تصريح أمني من الشرطة لمغادرة دار الضيافة.