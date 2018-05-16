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مسلسلات العدل تهاجر الى القنوات العربية…. والسعودية كلمة السر

بقلم

مايو ١٦ ,٢٠١٨

مع اقتراب الموسم الرمضاني تتلقى شركة العدل للانتاج السينمائي الصفعة تلو الأخرى.

ففي البداية أعلنت قناة ON E عن عدم ادراج مسلسل “أرض النفاق” على خريطتها الرمضانية.

لم تذكر القناة سبب اتخاذها لهذا القرار، كما أعلن بطل المسلسل النجم محمد هنيدي عدم عرض المسلسل دون أن يذكر هو الآخر لأي أسباب.

ادعى البعض أن السعودية اعترضت على عرض المسلسل على قنوات MBC ، وأرجعوا السبب في ذلك الى اشتراك الكاتب ابراهسم عيسى في تمثيل المسلسل، ومن المعروف أن ابراهيم عيسى من المعارضين للسياسة السعودية.

المحير في الأمر أن هذا المسلسل سيعرض على قناة SBC السعودية، مما ينفي أن تكون السعودية وراء المنع أو الايقاف.

نفس الحيرة أيضا نعيشها مع مسلسل “لدينا أقوال أخرى” والذي تنتجه شركة العدل جروب، وتجسد دور البطولة الفنانة يسرا.

حيث أعلنت قناة ON E أنها لن تعرض المسلسل دون ذكر أسباب أيضا، لكن سيتم عرض المسلسل على بعض القنوات العربية ومنها السعودية إضافة الى موقع يوتيوب الشهير أيضا.

كل هذه التناقضات دفعت البعض للاعتقاد بأن كل ما يحدث ربما يكون مجرد دعاية إعلانية للمسلسلات لتشويق الجمهور وتشجيعه على البحث عن هذه الأعمال ومشاهدتها.

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