مسلسل الخاوة الجزائري يتوج بجائزة “الموركس” وكارمن لبس تنضم لجزئه الثاني

نجح المسلسل الجزائرى الذي يحمل عنوان “الخاوة ١” في الظفر بحائزة “الموركس”، دور أحسن عمل درامى مغاربى لعام 2017، الجائزة وتسلم هذه الجائزة المنتج المنفذ للعمل عماد شنودة، ومدير العمليات فى قناة “الجزائرية وان” وبحضور أمينة حناشى وريمة شايبى التين تمثلان كذلك أسرة المسلسل، وقدمت الجائزة للمتوجين النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، التي كانت عضو لجنة التحكيم في فئة الدراما لجوائز “الموريكس”لهذه السنة.

قبل ان يحصد مسلسل “الخاوة” الجزائري جائزة “الموركس”، حقق خلال عرضه شهر رمضان الماضي نسبة مشاهدة عالية، عندما تم عرضه عبر قناة “الجزائرية وان”، بل وتحمس الجمهور العريض من أجل معرفة المزيد من تفاصيل تطور الأحداث التي ستستمر في الجزء الثاني من المسلسل، المقرر عرضه خلال رمضان 2018، والجديد الذي يحمله الجزء الثاني مشاركة النجمة اللبنانية “كارمن لبس”، والذي يمثل مفاجأة كبيرة للمعجبين بالمسلسل الذي يشبه في حبكته الدرامية المسلسلات التركية.

وأكيد أن كاتب السيناريو سيواصل سرد تطورات صراع الإخوة “مصطفاوى” على الميراث، والذي يمنح هذا العمل الدرامي الكثير من التشويق، خاصة مع ترقب بروز شخصيات جديدة في مسلسل”الخاوة”، حيث تلتحق الممثلة الشابة والواعدة سهيلة معلم، ويتوقع أن تكون أحداث مسلسل “الخاوة” من أبرز الأعمال التي تستقطب المشاهد، وبالتالي سيتنافس مع أكبر المسلسلات الدرامية الرمضانية بفضل تقنيات تصوير الجد متطورة التي تمت الاستعانة بها.