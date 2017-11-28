بعد عفاريت عدلي علام ….عادل إمام يُصّر على دخول “العوالم الخفية” في ديسمبر

ينطلق الزعيم عادل إمام في تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني المقبل لعام 2018، منتصف شهر ديسمبر المقبل، وبالتالي دخول “العوالم الخفية” عنوان هذا المسلسل الجديد، ويبدو أن فريق العمل جاهز، بعد أن تم الاستعداد الجيد حتى يكون هذا العمل الفني جاهزاً في الوقت المناسب، ولا يكون مضغوطاً بالوقت.

اختار الفنان الكبير عادل إمام أن يكون المسلسل الجديد الذي سيخوض بطولته ويحمل عنوان “عوالم خفية” ذا علاقة بعالم الجن، حيث قال بأنه لن يسلط الضوء في نص قصته على العفاريت، علماً أن الزعيم سبق وأن قدم مسلسلاً من هذا النوع خلال رمضان الماضي وحمل عنوان “عفاريت عدلي علام”، ويرى عادل إمام أن كل شيء جاهز للانطلاق في التصوير، وأبدى استحسانه بعد أن تم احترام جميع المواعيد، حيث لم يواجه أي تحديات من شأنها أن تعرقل الاستعدادات.

وبالموازاة مع ذلك كشف المنتج هشام تحسين، الرئيس التنفيذي لشركة “ماجنوم” للإنتاج الفني، الذي يتعاون معه عادل إمام وابنه رامي إمام لأول مرة في بيان صحفي، أن المؤلفين الثلاثة ويتعلق الأمر بكل من أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، انتهوا من كتابة نحو 20 حلقة كاملة من المسلسل، ومن جهته مهندس الديكور حمدي عبد الرحمن وضع لمساته الأخيرة على الديكور الرئيسي للمسلسل داخل أستوديو النحاس، لأنه من المقرر أن يتم تصوير جزء كبير من المسلسل على مستواه.