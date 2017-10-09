مسيرة الفنانة الكويتية الرائدة ثريا البقصمي تعرض في متحف الشارقة للفنون

يستقبل متحف الشارقة للفنون أول معرض في الإمارات لأعمال الفنانة والكاتبة الكويتية المعروفة والحائزة على الجوائز ثريا البقصمي.

تستمر فعاليات معرض “علامات فارقة: ثريا البقصمي” من 11 أكتوبر إلى 16 ديسمبر 2017، كما يشكل الحدث النسخة الثامنة من سلسلة علامات فارقة التي تهدف لتكريم أفضل الفنانين المؤثرين في المنطقة.

تتضمن المجموعة المعروضة أكثر من 200 عمل فني وملصق ولوحة تعود بالتاريخ إلى ستينيات القرن الماضي، كما تأخذ المشاهدين في رحلة زمنية خلال مراحل الحياة الحافلة التي شهدتها الفنانة المبدعة في المدن التي عاشت فيها مثل القاهرة وموسكو، ودكار، كما تركز على أسلوبها البصري المذهل تجاه الأحداث الواقعية التي تركت أثرها في المنطقة مثل حرب الخليج.

وفي تصريح لها، قالت منال عطايا، مدير عام إدارة متاحف الشارقة: “تفتخر إدارة متاحف الشارقة بتكريس هذا المعرض بشكل كامل لأعمال الفنانة المبدعة ثريا البقصمي.

ولا شك أن الحدث يستضيف المجموعة الأشمل والأضخم حتى الوقت الحالي لأعمال الفنانة التشكيلية المعروفة”.

كما تحدثت عطايا عن سلسلة علامات فارقة التي تستضيفها إدارة المتاحف بقولها: “عند اختيار المواضيع ضمن سلسلة علامات فارقة، فإن إدارة متاحف الشارقة تعمد لانتقاء الفنانين التشكيليين الذين كان لهم أثر بارز في المنطقة”.

وأضافت: “لكونها فنانة تشكيلية خليجية تقدم لنا الأعمال المبدعة منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحالي، فقد تمثلت رغبتنا بالاحتفاء بالإنجازات الثقافية للنساء على مستوى المنطقة، وتأكيد دورهن البارز عبر التاريخ. نحن واثقون من أن هذا المعرض سيمنح الإلهام والأمل لكل المهتمين بمجالات الفنون، وخاصة الشابات والفتيات من جميع أنحاء المنطقة، واللواتي يرغبن بالانطلاق بمسيرتهن الفنية”.

سبق لثريا أن أقامت 60 معرضاً فردياً لأعمالها حول العالم، وشاركت في أكثر من 250 معرضاً خلال مسيرتها الفنية.

وقد حازت على العديد من الجوائز لإبداعها في الرسم والتأليف. كما تعرض أعمالها ضمن المجموعات الموجودة في المتحف البريطاني، واليونسكو، ومتحف حقوق الإنسان في جنيف، والمتحف الوطني في الكويت، وغيرها من المراكز الفنية المرموقة حول العالم.

تقام فعاليات معرض “علامات فارقة: ثريا البقصمي” في متحف الشارقة للفنون، مع حضور الفنانة الكويتية منيرة القديري، التي تتولى مهمة القيّم الضيف، ويجمع الحدث العديد من الأعمال الفنية من المجموعات العامة والخاصة التي تعرض في أرجاء المنطقة والعالم، كما أن العديد من هذه الأعمال الفنية تعرض للمرة الأولى أمام جمهور عام، وإلى جانب ذلك فإن عرض المجموعة يتزامن مع إطلاق كتاب جديد وتقديم فيلم وثائقي يحكيان عن المسيرة الفنية الطويلة والحافلة التي خاضتها ثريا البقصمي.