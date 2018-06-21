مشاريع الشباب في سوق “قوت” الشبابي

سوق “ قوت” أصبح اشهر من نار على علم بالنسبة للكثير من شبان وشابات الكويت من أصحاب الافكار والمشاريع التجارية الصغيرة الخاصة.

لانه يتم من خلاله عرض كل منتجاتهم ومشاريعهم وافكارهم الجديدة وهو يعقد كل سبت من اول شهر في مكان يتم الإعلان عنه في الصحف.. ماذا يضم هذا السوق ومن هم المشاركون به وما هي أفكارهم ومشاريعهم وما هو رأيهم به؟..

أسئلتنا اتت اجاباتها من المشاركين في السوق.

هيفاء النابلسي لم يكن اسم عائلتها بعيدا عن مشروعها لانها اختارت استخدام الصابون النابلسي المشهور في صناعة الجمال ليكون ركيزة لمنتجاتها التي تحدثت عنها:

انا هيفاء النابلسي…… سمعت الكثير عن سوق قوت وعن احتضانه للمواهب الشابة وفتح المجال امام افكارهم الجديدة ومشاريعهم من خلال هذا السوق الشهري الذي يفتح المجال امامهم بالمشاركة بهدف تعريف العالم بانجازاتهم وانا عن نفسي اشارك للمرة الاولى في سوق قوت بعد ان سمعت عنه من وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بكل انواعها ومشروعي هو عبارة عن تصنيع مستحضرات للعناية بالبشرة والجسم من الصابون الطبيعي ولدي كذلك مقشر للوجه لتصفية البشرة ولوسيون ومرطب ونظرا لانني لا امتلك مكانا خاصا لعرض منتجاتي باستثناء الانستغرام وجدت ان مشاركتي في سوق قوت تتيح لي التعرف على وجهات نظر الناس بانتاجي وسماع ارائهم حولها بما يجعلني على معرفة بردود الفعل الحقيقية لبضاعتي وتطويرها وقفا لمتطلبات السوق.

ومشاركتي عادت الي بالفائدة الكبيرة وانا متأدة بانها لن تكون الاولى والاخيرة