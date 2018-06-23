مشاريع تخرج طلاب وطالبات كلية الهندسة

ضم معرض التصميم الهندسي «33» الذي نظمه مركز التدريب الهندسي والخريجين في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت 83 مشروعا مختلفا وقدم حلولا وافكارا تهدف الى خدمة المجتمع وابتكار طرق علميه صديقة للبيئة، والجدير بالذكر ان هذه المشاريع كانت تحت اشراف مدير المركز الدكتور بدر البصيري وذلك بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الجهة العلميه الحريصة على استقطاب المبدعين والمخترعين واحتضانهم واحتضان مشاريعهم العلميه

ما هي طبيعه هذه المشاريع وما فائدتها للمجتمع والبيئة؟ نسمع الإجابة من اصحاب المشاريع بانفسهم حيث سيتحدثون عن مشاريعهم واختراعاتهم على صفحات اليقظة من خلال السطور التالية..

المهندسات دلال البحوة ودعاء احمد ودلال السليمان وياسمين الشواف التي قدمت شرحا مفصلا عن مشروع تخرجهن:

« الكتريكار» او السيارة الكهربائية هي مركبة لراكب واحد ذات ثلاث عجلات، عجلتان على جانبي السيارة الخلفيين، المحرك مثبت في مركز العجلة، العجلتان متوازيتان يربط بينهما الهيكل الاساسي للمركبة.

الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو تطبيق نظرية في مجال الهندسة الميكانيكة حيث يتم التحكم بحركة المركبة عن طريق اختلاف سرعتي العجلتين مما يؤدي الى دورانها باتجاه العجلات ذات السرعة الاصغر بدلا من الطريقة الاعتيادية، ولكي تسير الى الامام سرعتين تكون العجلتان متساويتين، التحكم بالحركة والسرعة يتم عن طريق قضيبي التحكم ( كل قضيب متصل بعجلة) تصل سرعة المركبة الى 70 كلم بالساعة.