وسائل ذكية تواجهين بها مشاكل التجهيز لحفل زفافك

يعتبر التخطيط لحفل زفاف تحدياً من نوع خاص، تصادفين فيه الكثير من المشاكل والعقبات التي تزعجك وتحزنك، كما قد تتغير كثير من الأفكار أو التخطيطات المبدئية، وسوف نقدم لك في السطور التالية خمسة أمور مزعجة قد تصادفينها أثناء التخطيط لحفل الزفاف، وكيف يمكن أن تتصدي لها وتتجاوزيها.



– المال

بغض النظر عمّا إذا كان حسابيكما المصرفيان مشتركين أو تخططان لتركهما منفصلين، فإن كيفية إنفاق المال سوف تخضع للتدقيق من شريك حياتك، وغيره ممن يساهم في يومك الكبير.

تجاوزي الأمر: تكلمي عن طريقة إنفاق المال التي تسبق يوم الزفاف، ويمكن إنشاء حساب منفصل خاص بحفل الزفاف وإعطاء مجال للإنفاق .

– تدخل أطراف أخرى

قبل التخطيط لحفل زفاف، كانت استشارة صديقاتك مفيدة، إلا أنّ من يعرف الآن أنك على وشك الزواج يتبرّع بتقديم نصائح، بشكل قد يزعجك، ولا ترغبين في سماعها.

تجاوزي الأمر: لا تجادلي العمّة التي تقول لك “يجب” أن توفري 20000 دعوة للزفاف، والتي تقوم باستضافة حفل حنّاء لثمانين شخصاً! ابتسمي فقط، وقولي: “شكراً! سوف نأخذ ذلك في الاعتبار”.

– غرابة تصرف والدتك ووالدته

إذا كانت والدتك أو والدة العريس قد أبقت على فستان زفافها، وترغب بشدة في أن تجربيه، فافعلي ذلك، ثم لا تترددي في الرفض بأدب، وبالنسبة إلى بقية الأحاديث المتعلقة بالزفاف (من ” يجب توجيه الدعوة إلى أبناء عمومتك الأبعدين” إلى “أخبري الطاه ألا يطبخ الأكل مالحاً!!”) إليك ما ينبغي فعله.

تجاوزي الأمر: مرة أخرى، عليك بتلك الابتسامة، وقولي: “شكراً! سوف نأخذ ذلك في الاعتبار”.

– آراء العريس المتعددة والمزاجية

الدخول في تفاصيل التخطيط لحفل الزفاف عادة لا تناسب الرجال، وقد تجدين العريس الحاسم عادة يحدق بدهشة عاجزاً عن الاختيار، أو قد يرغب في شيء بشكل مستغرب، بينما تجدينه أنت غير منطقي.

تجاوزي الأمر: التخطيط المنفرد لحفل الزفاف يولد استياءً كبيراً.. إذا رغب الرجل في شيء بقوة، فدعيه يهتم بتلك التفاصيل عنك، وبدلاً من محاولة جعله يهتم بتفاصيل مثل ألوان المناديل، خذي القرار بنفسك. هدفك هو أن تكوني متزوجة، فلا ترهقي نفسك ولا زوجك بالتفاصيل خارج ذلك الإطار.

لحضور الأعراس أصول في علم التصرف واللياقة، فحاولي اذا كنت واحدة من الحضور اتباع هذه النقاط لضمان حضورك بشكل لائق في الحفلة:

1- عدم الإفراط في إلقاء النكت والمزاح والتحوّل إلى أضحوكة، إنّ حضور الزفاف يهدف إلى الاحتفال مع العريس والعروس لا إحراجهما.

2- عدم التأخر في الحضور إلى الصالة.

3- عدم اصطحاب رفيق أو رفيقة إلا إن دعيت مع أحدهم.

4- عدم التقاط الصور خلال حفل عقد القران، دع الأمر للمحترفين.

5- ينبغي التأكيد على حضورك أو غيابك في الموعد المحدد وضمن المهلة المعينة.

6- عدم تبديل المقاعد، إذ أن العريس والعروس أمضيا وقت على وضع التصميم فينبغي احترامه.

7- عدم الإفراط في تكديس الطعام على طبقك أثناءالمرور في صفّ الانتظار في البوفيه.

8- عدم ارتداء ملابس استفزازية أو غير رسمية، ينبغي الحرص على ارتداء الملابس التي تلائم المناسبة.

9- عدم التكلم أو الضحك خلال مراسيم عقد القران.

10- ينبغي ألا تتسبب مشاكلك الشخصية بتعكير المزاج، إذ أنه يوم سعيد بالنسبة للعريس والعروس ويحق لهما الاحتفال به من دون أي سلبيات.