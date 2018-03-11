مشاكل صحية خفية وراء الهالات السوداء والحبوب واحمرار بشرتك

تهتمين دائماً بجمال وجهك إلا أنه قد يظهر على وجهك أحياناً بعض الشوائب مثل الهالات السوداء وحب الشباب واحمرار الوجنتين، وتعتقدين غالباً أنها ترتبط بأسباب جمالية، إلا أن المسألة ليست كذلك دائماً، فقد يكون ظهور هذه العلامات دليلاً على أنك تعانين من مشكلة صحية خفية.

الهالات والانتفاخات تحت العينين

قد تكون وراثية وقد تكشف احتباس الماء في جسمك بسبب التغير المناخي، كما قد يسببها عدم نومك لعدد ساعات كافية، الحساسية أو التهاب الجلد.

حب الشباب على الجبين

يرتبط الجبين بحسب الطب الصيني بعملية الهضم، لذا فإن ظهور البثور والخطوط عليه قد يدل على أنك تعانين من مشكلة في جهازك الهضمي.

احمرار الخدين على شكل فراشة

إذا لاحظت حدوث هذا لديك، فهو يعني أن بعض مستحضرات الجمال تسبب الحساسية لديك، وقد يعود هذا أيضاً إلى التغييرات المناخية أو إلى تناولك كمية كبيرة من السكاكر، وعادة ما يختفي الاحمرار بعد زوال المسبب له، أما إذا ظهر على الوجنتين على شكل فراشة، فقد يكشف أنك تعانين من مرض الذئبة، وهو يترافق عادة مع أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والتعب وأوجاع المفاصل والقفص الصدري.