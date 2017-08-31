الصفحة الرئيسية > “أمان يا صاحبي” يشوه أعمال أم كلثوم وعبد الوهاب والسنباطي

“أمان يا صاحبي” يشوه أعمال أم كلثوم وعبد الوهاب والسنباطي

بقلم ريما لمع

أغسطس ٣١ ,٢٠١٧

جهاز الرقابة على المصنفات الفنية يُصدر قراراً بوقف عرض فيلم “أمان يا صاحبي” من إنتاج أحمد السبكي وبطولة سعد الصغير ومحمود الليثي وصافينار وبوسي، وغيرهم.

قرار الرقابة جاء بعد تقدم ” جمعية المؤلفين والملحنين فى مصر “ساسيرو” بطلب عاجل للرقابة بتعدي صناع الفيلم على بعض الأعمال الغنائية الشهيرة، وتقديمها بشكل مشوه لا يليق بتاريخ واسم هذه الأغنيات الكبيرة وصنّاعها، مثل أغنية “فكروني” لكوكب الشرق أم كلثوم، من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد عبد الوهاب، وأغنية “حسيبك للزمن” كلمات عبدالوهاب محمد وألحان رياض السنباطي.

وجاء في الشكوى التي تقدمت بها الجمعية لجهاز الرقابة أن الأغنية الدعائية للفيلم تضمنت تشويهاً بالغاً لهذه الأعمال الكبيرة، بل وإخلالاً بشروط الترخيص الممنوح من الجمعية للشركة .

وبناء على ذلك أصدرت الرقابة قرارها بوقف ترخيص الفيلم حتى يتم حذف الأغنيات التي تخص أعضاء الجمعية من الفيلم.

صفحة جديدة 1
الأوسمة

اخترنا لك

دارين الحجار دارين الحجار: نحتاج في 2017 إلى صحوة ضمير

ديسمبر ٢٦ ,٢٠١٦

أفضل 10 هواتف ذكية حصاد العام: أفضل 10 هواتف ذكية لم يتصدرها "أيفون" ولا "جالاكسي"

ديسمبر ٢١ ,٢٠١٦

برنامج تحسين شركة ماريوت الدولية كتارا للضيافة تُطلق برنامج «تحسين»

ديسمبر ٦ ,٢٠١٦

أنتوني دانييلز جراند سينما تستضيف نجم ’ستار وورز‘ ونجوم هوليود في الكويت

مارس ١٥ ,٢٠١٧