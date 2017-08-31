“أمان يا صاحبي” يشوه أعمال أم كلثوم وعبد الوهاب والسنباطي

جهاز الرقابة على المصنفات الفنية يُصدر قراراً بوقف عرض فيلم “أمان يا صاحبي” من إنتاج أحمد السبكي وبطولة سعد الصغير ومحمود الليثي وصافينار وبوسي، وغيرهم.

قرار الرقابة جاء بعد تقدم ” جمعية المؤلفين والملحنين فى مصر “ساسيرو” بطلب عاجل للرقابة بتعدي صناع الفيلم على بعض الأعمال الغنائية الشهيرة، وتقديمها بشكل مشوه لا يليق بتاريخ واسم هذه الأغنيات الكبيرة وصنّاعها، مثل أغنية “فكروني” لكوكب الشرق أم كلثوم، من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد عبد الوهاب، وأغنية “حسيبك للزمن” كلمات عبدالوهاب محمد وألحان رياض السنباطي.

وجاء في الشكوى التي تقدمت بها الجمعية لجهاز الرقابة أن الأغنية الدعائية للفيلم تضمنت تشويهاً بالغاً لهذه الأعمال الكبيرة، بل وإخلالاً بشروط الترخيص الممنوح من الجمعية للشركة .

وبناء على ذلك أصدرت الرقابة قرارها بوقف ترخيص الفيلم حتى يتم حذف الأغنيات التي تخص أعضاء الجمعية من الفيلم.