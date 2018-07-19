مشروبات منعشة للتغلب على حرارة الصيف

يوما بعد يوما تزداد حرارة الجو في فصل الصيف وبين موجات حارة شديدة ودرجات حرارة مرتفعة يفقد الجسم العديد من سوائله لتحدث عملية التعرق التلقائي وتتم عملية التبريد الداخلي للمحافظة على حرارة الجسم، وفي حالة عدم تعويض تلك السوائل في الجسم قد يتعرض الجسم للجفاف مما يؤثر على وظائف الجسم الحيوية ويجعل الجسم معرضا لكثير من المخاطر، لذا على الشخص أن يحافظ على نسبة السوائل في معدلاتها الطبيعية باستمرار.

ويعد الماء إكسير الحياة والمشروب الأفضل والمثالي لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل بشكل مستمر، ولإبعاد شبح الجفاف عنه فالماء لا يحتوي على أية سعرات حرارية ولا يحتاج لعمليات هضم فهو يمتص مباشرة ليغسل الأعضاء الداخلية وينقي الدم من السموم.

ولكن قد يمل الكثيرين منا من مسألة شرب الماء والذي قد تدفعهم بالتالي لتجنب شربه أو الإقلاق منه فالنفس البشرية عادة سريعة الملل ولابد لها من التنويع ببدائل صحية.

ويعتبر عصير الليمون المخفف بالماء المثلج (الليمونادة) من الاختيارات والبدائل المثالية للماء لمنح الجسم الرطوبة المطلوبة وفي الوقت ذاته فهو قليل بسعراته الحرارية ويمد الجسم بفيتامين سي وغيرها من الفيتامينات الأخرى التي يحتاجها الجسم في فصل الصيف لتجنب العدوى. وإضافة بعض أوراق النعناع لعصير الليمون أمرا يزيد من ثراء ذلك المشروب ويرفع بشكل كبير من قيمته الغذائية، حيث أن النعناع بما يحتويه من زيوت عطرية تعمل على تهدئة الأعصاب واسترخاء الجسم وإراحة الجهاز الهضمي وهو يعد المشروب المثالي لقهر حر الصيف.

يمكن أيضا استخدام مشروب الشاي المثلج كوسيلة لقهر حر الصيف واستخدام نكهات مختلفة في ذلك حيث يتميز هذا المشروب بسهولة صناعته وقدرته على إرواء الجسم وهو صحي جدا ويمكن أيضا صناعته في البيت بكل سهولة واستخدام الشاي الأخضر فيه. من المشروبات المبتكرة والقيمة أيضا في قهر حر الصيف مشروب عصير التفاح بالقرفة والذي يتميز بمذاق ورائحة لا مثيل لها، فيمكن تسخين عصير التفاح مع أعواد القرفة ومن ثم خلطه بالثلج أو تركه ليبرد في الثلاجه ليكون بديلك المبتكر لعائلتك في تناول مشروب صحي ومفيد ولذيد في الوقت ذاته.