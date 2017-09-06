2 في 1….مشروب عجيب يرطب ويسرّع من حرق الدهون في جسمك خلال الطقس الحار

تحتاجين في الطقس الحار إلى مشروب يساعد على ترطيب جسمك ويحميك من الإصابة بالجفاف بسبب العرق، وللتغلب على تلك المشكلة، فأنت بالطبع تحتاجين إلى عصير مكوناته غنية بأكبر قدر من الماء وفي الوقت نفسه قليل السكريات وبه أكبر قدر من الألياف التي تمنحك هضماً أفضلاً.
إذن جربي المشروب التالي، والذي سيمنحك الترطيب وفي الوقت نفسه يساعدك على حرق أسرع للدهون في جسمك.
تحتاجين لإعداده :
- 3 شرائح من البطيخ
- ورقتان من النعناع
- رشة من الزنجبيل
- نصف ثمرة جرييب فروت
- مكعبات من الثلج
طريقة تحضيره:
- في الخلاط الكهربائي ابدئي بإضافة المكونات بعد نزع اللب عن البطيخ وتقشير ثمرة الجريب فروت ونزع البذور عنها نهائياً.
- اخلطي كل المكونات في الخلاط الكهربائي، حتى تمتزج تماماً، ولست بحاجة لتصفية المشروب.
- يمكنك تناول من 3 إلى 4 أكواب من هذا المشروب حسب الرغبة، فهو مثالي لحرق الدهون بفضل الجريب فروت الذي يعد من أغنى الفواكه بالماء، بالإضافة إلى فائدته في حرق الدهون سريعاً، كما أن الزنجبيل غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الدهون وتساعد على الهضم، أما النعناع فهو من أغنى الخضراوات الورقية بالماء، وفي الوقت نفسه يمنحك هضماً أفضلاً وتخلصاً سريعاً من السموم والفضلات بالقولون.