2 في 1….مشروب عجيب يرطب ويسرّع من حرق الدهون في جسمك خلال الطقس الحار

تحتاجين في الطقس الحار إلى مشروب يساعد على ترطيب جسمك ويحميك من الإصابة بالجفاف بسبب العرق، وللتغلب على تلك المشكلة، فأنت بالطبع تحتاجين إلى عصير مكوناته غنية بأكبر قدر من الماء وفي الوقت نفسه قليل السكريات وبه أكبر قدر من الألياف التي تمنحك هضماً أفضلاً.

إذن جربي المشروب التالي، والذي سيمنحك الترطيب وفي الوقت نفسه يساعدك على حرق أسرع للدهون في جسمك.

تحتاجين لإعداده :

3 شرائح من البطيخ

ورقتان من النعناع

رشة من الزنجبيل

نصف ثمرة جرييب فروت

مكعبات من الثلج

طريقة تحضيره: