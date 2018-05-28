مشروع الطالبة فرح المطوع ابحر بامان

الطالبة فرح بدر المطوع من مدرسة نسيبة بنت كعب صاحبة مشروع ” أبحر بامان” الذي شاركت به في مسابقةالعلوم والعندسة قدمت شرحا مفصلا لليقظة عن اختراعها

ابحر بامان هو نظام في الطراد يعمل على حماية رواد البحر من الحوادث الطارئة التي قد يتعرضون وذلك بتصميم بطاقة ممغنطة يحملها مالك الطراد تحمل بياناته الشخصية وبيانات الطراد حيث يتم ارسالها للانقاذ البحري في حال خروج الراكب وعودته من البحر.

كما انه حماية من حوادث الاصطدام والغرق والحريق ففي حالة الاصطدام: عند اقتراب الطراد من اي عائق على بعد 40 متر يقوم النظام بايقاف عمل المحركات حتى يخفف من قوة الاصطدام , اما عند حدوث الغرق يتم استشعار ميلان الطراد عند زاويه 45 درجة فاكثر من اليمين الى اليسار والامام والخلف ويقوم النظام بفتح صمام الهواء لنفخ الانبوب المطاطي المحاط بالطراد ليرفعه ويعمل على استقامته وفي حال الحريق يعمل النظام على فتح صمام مطفأة الحريق لتمر مادة البودرة الجافة في الانبوب المخصص وترش البودرة لاخماد الحريق , كما ان النظام مزود ب GPS يعمل على تحديد موقع الطراد وارسال رسالة استغاثة عبر SMS بنوع الحالة واحداثيات الموقع للانقاذ البحري بالاضافة الى الاشارة الضوئية والانذار الصوتي لتنبيه الراكب وتنبيه الطراريد المجاورة لتقديم المساعدة .

ونظرا لتلكفته المنخفضة حوالي 150 دينار كويتي بامكان الادارة العامة للاطفاء والانقاذ البحري تعميم هذا النظام على جميع مالكي الطراريد لضمان الامن والسلامة للركاب