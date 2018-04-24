لمجرد وبطمة وتسكت مصدومون للرحيل المفاجئ للمغربية وئام دحماني

تفاعل عدد كبير من النجوم والفنانين المغاربة مع رحيل الفنانة “وئام دحماني”، التي توفيت الأحد جراء سكتة قلبية ألمت بها بدبي، وعبر العديد من النجوم عن صدمتهم للرحيل المفاجئ للفنانة المغربية التي عرف عنها طموحها الكبير وسعيها لتحقيق نجاحات أخرى كما كشفت عن ذلك في لقاء صحفي أجرته مؤخرا خلال زيارتها للمغرب.

النجم “سعد لمجرد”تفاعل مع رحيل “دحماني” معلقا على صورة نشرها على صفحته: “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمنا واغفر لنا ولها.”

بدورها “ابتسام تسكت” تفاعلت مع خبر الوفاة، ونشرت صورة لها على تطبيق انستغرام وكتبت:”ببالغ الحزن الشديد تلقيت خبر وفاة الزميلة وئام الدحماني إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يصبر أهلها وناسها الموت موجع ولا اعتراض على قضاء الله، اللهم ارحمها واجعل مثواها الجنة، اللهم ثبتها عند السؤال، الموت حق- كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون- الأعمار بيد الله.”

أما “دنيا بطمة” فقد عبرت عن صدمتها لخبر رحيل “دحماني”، وكتبت:” إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها الخبر صدمنا، الله يصبر أهلها”، كما بكت في فيديو آخر عن صدمتها برحيل مواطنتها.

فيما كتبت المغربية “رقية ماغي”: “اللهم ثبتها عند السؤال واجعل قبرها روضا من رياض الجنة اللهم ارحمها واغمد روحها الجنة”.

أما “رجاء بلمير” فقد توجهت بالتعازي ونشرت عبر صفحتها: “تلقيت خبر وفاة الفنانة وئام الدحماني بكل حزن، تصدمت من الخبر مع إني لا أعرفها شخصيا توفيت بسكة قلبية في دبي، يارب ترحمها وتغفر ليها وتصبر أهلها الله يخليكم ادعو لها بالرحمة”.

هذا، وشاءت الأقدار أن تغيب الفنانة والإعلامية الراحلة عن لقاء جمهورها عبر مهرجان الطبخ، الذي كانت ستحل به ضيفة شرف يوم 26 من أبريل الجاري في نسخته الرابعة بمدينة مراكش.