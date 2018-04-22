مصر تسترجع بريقها في موازين ولبنان تتصدر والجزائر تغيب

حافظت لبنان على مركز الصدارة بعد أن أعلنت إدارة مهرجان موازين عن مشاركة 6 فنانين لبنانين خلال الدورة المقبلة، هم: “ماجدة الرومي”، “ملحم زين”، “وائل جسار”، “نانسي عجرم”، “هبة طوجي”، إضافة إلى “آرا ماليكيان” وهو موسيقي لبناني من أصل أرميني.

واسترجعت مصر بريقها حيث دعت إدارة المهرجان 4 فنانين مصريين للمشاركة في الدورة الــ 17، التي تحتضنها الرباط ما بين الــ 22 و 30 يونيو المقبل، وهم: “محمد حماقي”، “بوسي” و”أحمد شيبة”، إضافة إلى خريجة برنامج ذا فويس “مروة ناجي.”

ولم تشارك مصر منذ دورات عدة بهذا العدد، حيث غابت كليا عن مجموعة من الدورات، واقتصر حضور الأسماء المصرية على اسم واحد، كما في الدورتين السابقتين (شيرين وتامر حسني)، وتبقى المشاركة المصرية شاملة لمختلف الألوان بين الطربي والشبابي والشعبي، وتعود بذلك مصر لمنافسة المشاركة اللبنانية التي احتكرت الحضور كما وكيفا خلال الدورات الــ 6 الأخيرة، حيث لا يقل عدد الفنانين اللبنانيين الذين شاركوا عن 5 كما حدث في 2016، و6 في .2015

مقابل ذلك حافظت تونس على حضورها ضمن فعاليات المهرجان باسمين اثنين، حيث تعرف الدورة المقبلة مشاركة النجم “صابر الرباعي” للمرة الثالثة، ولأول مرة حضور عازف الغيثارة المغني “صبري مصباح.”

النسخة المقبلة من المهرجان الأول عربيا، تعرف غياب الأسماء الجزائرية، باستثناء حضور الفنانة “سعاد ماسي” التي ستحيي حفلها في الــ 27 من يونيو بمسرح محمد الخامس، حيث غابت الأسماء الجزائرية عن الوقوف على مسرح النهضة الخاص بالبرمجة الشرقية منذ 2009، حيث شاركت الراحلة “وردة” وكرمت بالمناسبة من طرف مسؤولي الرباط.