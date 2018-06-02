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مصير مجهول للفنانة بوسي بمهرجان موازين بعد الحكم عليها بالسجن

بقلم

يونيو ٢ ,٢٠١٨

تترقب إدارة مهرجان موازين القرار النهائي الذي ستسفر عنه عملية مقارنة الخط الموجود على الشيكات بتوقيع “بوسي”، بعد أن طعنت بالتزوير على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها في 5 قضايا بملايين الجنيهات، ونفت أن يكون التوقيع الموجود على الشيكات توقيعها.

وشغل خبر الحكم على المطربة الشعبية “بوسي” بالسجن لمدة 9 سنوات، جمهور موازين الذي تساءل عن مصير الفنانة المصرية، خاصة بعد أن أعلنت  إدارة المهرجان عن مشاركتها ضمن فعاليات النسخة الـــ 17، بحفل ستحييه إلى جانب مواطنها “محمد حماقي” في الــ 25 من يونيو المقبل بمنصة النهضة الخاصة بالأغنية الشرقية، وهي أول مشاركة لــ “بوسي” في المهرجان الأول عربيا.

وكانت وسائل إعلام مصرية، قد كشفت أن عقوبة سجن الفنانة “بوسي” باتت واجبة النفاذ ولا يمكن الطعن فيها لوقف تنفيذ الحكم إلا بعد تسليم الفنانة نفسها لقوات الشرطة وإيداعها السجن.

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