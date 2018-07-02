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المطالبة بمنع نانسي عجرم من دخول المغرب

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يوليو ٢ ,٢٠١٨

أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب عن غضبهم الشديد من المغنية اللبنانية “نانسي عجرم”، حيث عجز  الكثير منهم استيعاب ما تضمنه فيديو يوثق للحظة وصول المغنية “نانسي عجرم” إلى مقر إقامتها بأحد فنادق العاصمة المغربية الرباط، للمشاركة ضمن فعاليات النسخة الــ 17 من مهرجان موازين – إيقاعات العالم التي اختتمت السبت الماضي.

وحظيت “عجرم” باستقبال خاص على الطريقة التقليدية المغربية، رتبت له إحدى الصحفيات اللبنانيات، بدت خلاله في قمة غرورها حيث رفضت مصافحة البعض كما منعت إحدى معجباتها من تقبيلها واكتفت بتحية الجميع من بعيد، محاولة الابتعاد بطريقة تساءل خلالها أحدهم عما “إذا كان معجبيها مصابين بداء معدي؟”.

رواد مواقع التواصل شنوا حملة على “نانسي عجرم” للمطالبة بمنعها من الغناء مرة أخرى في المغرب، داعين منظمي المهرجانات في المملكة إلى عدم التواصل مستقبلا معها بسبب “عجرفتها” وعدم احترامها للشعب المغربي، في حين رأى البعض أن المغنية اللبنانية ملزمة باعتذار رسمي توجهه لجمهورها في المغرب بسبب مشاهد الفيديو.

ولم يستطع حفل “نانسي عجرم” استقطاب جمهور كبير على غرار مشاركاتها السابقة، خاصة وأن حضورها في هذه الدورة يأتي في أجواء من الرفض والسخط على المهرجان الأول في المغرب، حيث دعا مجموعة من النشطاء إلى إلغائه واستغلال الميزانية الضخمة التي ترصد له في تحسين قطاعي التعليم والصحة.

هكذا تعاملت نانسي عجرم مع معجبيها لحظة وصولها إلى الفندق

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