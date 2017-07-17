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مطربو الأغنية الشعبية المصرية يجتمعون في كليب واحد

بقلم ريما لمع

يوليو ١٧ ,٢٠١٧

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المطرب الشعبي خضر أنجز تصوير كليب جديد بعنوان “هتجوز” بإحدى الفيلات بالمريوطية. الأغنية من كلمات عاطف صادق وألحان منعم، توزيع علاء غنيم، هندسة صوت محمد جودة. والكليب من إنتاج إنجي الحلواني وفينال تاتش.

حرص علي مشاركة خضر تصوير أحدث كليباته عدد كبير من اصدقائه من نجوم الأغنية الشعبية وعلى رأسهم سعد الصغير الذي أشرف على كافة تفاصيل الكليب وتقمص دور المخرج. ورغم إرهاقه، بسبب عودته من الاسكندرية بعد حفل كان يحييه هناك، إلا أنه حرص على التواجد مع خضر حتى انتهاء التصوير الذي استمر يوماً كاملاً.

وحضر التصوير المطربان هوبا وأحمد العيسوي وحجازي متقال، وشارك في الكليب الراقصة غزل، وهو من إخراج ميدو البارون وإشراف عام محمد فتوح.

يذكر أن آخر كليبات خضر كان بعنوان “عربيتي” وطرح منذ أكثر من عام.

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