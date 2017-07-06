لفوائده الصحية المذهلة ……صناعة معجون أسنان من “السواك”

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استخدام خشب “السواك” لتنظيف الأسنان سُنَّة عن النبي صلى الله وعليه وسلم، ويستخدمه العديد من الناس في أنحاء العالم.

ويعتبر الأطباء خشب “المسواك” أفضل من فرشاة الأسنان، فقد استخدم قديماً في تنظيف الفم، وعلاج اللثة، وتبييض الأسنان، والقضاء على رائحة الفم الكريهة.

وأثبت العديد من الدراسات أن “السواك” يحتوي على مكونات فعَّالة مشابهة لمعجون الأسنان، حتى قامت بعض الشركات بصناعة معاجين للأسنان من “السواك”.

وتختصر فوائد “السواك” بالآتي: