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لفوائده الصحية المذهلة ……صناعة معجون أسنان من “السواك”

بقلم ريم حنبظاظة

يوليو ٦ ,٢٠١٧

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استخدام خشب “السواك” لتنظيف الأسنان سُنَّة عن النبي صلى الله وعليه وسلم، ويستخدمه العديد من الناس في أنحاء العالم.

ويعتبر الأطباء خشب “المسواك” أفضل من فرشاة الأسنان،  فقد استخدم قديماً في تنظيف الفم، وعلاج اللثة، وتبييض الأسنان، والقضاء على رائحة الفم الكريهة.

وأثبت العديد من الدراسات أن “السواك” يحتوي على مكونات فعَّالة مشابهة لمعجون الأسنان، حتى قامت بعض الشركات بصناعة معاجين للأسنان من “السواك”.

وتختصر فوائد “السواك” بالآتي:

  1. مضاد للالتهابات.
  2. يعزز صحة الأسنان.
  3. يقتل بكتريا الفم ويمنع نموها.
  4. يحمي من التهاب اللثة.
  5. يحمي من البكتريا المسببة للسرطان.
  6. يقضي على تصبغات الأسنان.
  7. يعمل على تبييض الأسنان.
  8. يقضي على رائحة الفم الكريهة.
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