سوبريتي تطلق معرض الأزياء وأساليب الحياة الراقية في دبي وأبوظبي

أعلنت ’سوبريتي‘، مبادرة الفنون والأزياء الراقية في الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق دورة الخريف من معرض الأزياء والبهاء وأساليب الحياة العصرية الراقية في إمارة دبي النابضة بالحياة، وفي العاصمة الإماراتية أبوظبي للمرة الأولى. ويعود المعرض في نسخته الخامسة عشر عقب النجاح الهائل الذي حققه مشروع ’سوق رمضان‘ الذي اختتم فعالياته في مايو الماضي.

وسيشهد المعرض في نسخته الخريفية مشاركة 45 مبدعاً، من بينهم مصممين بارزين سيتوجهون إلى الإمارات العربية المتحدة عقب نجاحهم بإبهار الحضور في وقت سابق ضمن فعاليات أسبوع الأزياء في الهند، الذي يعتبر الحدث الهندي الأبرز في مجال الأزياء.

وتضم قائمة المشاركين البارزين من الهند في معرض ’سوبريتي‘ كلاً من ريمبل آند هاربريت نارولا ورينو تاندون ورينا داكا، بينما يبرز من باكستان آغا نور وعائشة فاروق عبر علامتها AFH وماهين كريم وجول أحمد الذين سيقدمون أبهى تشكيلاتهم من الأزياء الجاهزة والتصاميم العالمية الشهيرة والملابس العملية لإبهار عشاق ومتابعي الموضة في دبي.

كما يصل مشروع ’سوبريتي‘ للمرة الأولى على الإطلاق إلى أبوظبي عبر إطلاقه منصةً تجاريةً ضمن فندق ’دوست ثاني‘ في 25 سبتمبر من هذا العام، لتحتضن العاصمة الإماراتية في خطوة غير مسبوقة المصممين المشاركين في المعرض، الذي سيكون الفعالية الأكبر من نوعها في أبوظبي. ويسعى منظمو الفعالية إلى تجاوز توقعات الحضور هذا العام عبر تقديم أجواءٍ احتفالية تنبض بالألوان والتصاميم المحافظة والابتكارات الخلابة من التوليفات الإبداعية.

وبدورها تعود مصممة أزياء المشاهير، كويني سينج، إلى المعرض هذا الموسم لتستعرض أحدث ابتكاراتها التي لطالما أبهرت نجمات هوليوود وبوليوود بمن فيهم نعومي كامبل وتشيلسي كلينتون وكانغانا رانوت وكاترينا كيف، كما تضم قائمة المشاركين من مصممي أزياء المشاهير الثنائي ريمبل وهاربريت نارولا التي حظيت إبداعاتهما بإعجاب أبرز النجمات، أمثال ماليكا أرورا خان وراتشي ديساي.

بينما تشارك المصممة الشابة سراب خانيجو لأول مرة في هذه الفعالية لتعكس حضورها الحيوي وابتكاراتها الواعدة في عالم الأزياء الرجالية، خصوصاً بعد إطلاقها علامتها التجارية STITCH في عام 2010.