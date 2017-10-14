معرض “فضاء الأم والطفل بالمغرب” يفتح ملف التربية الجنسية لدى الأطفال

اختتمت بمدينة الدار البيضاء (وسط المغرب)، فعاليات الدورة الثامنة من معرض فضاء الأم والطفل، التي عرفت تنظيم العديد من الاحتفالات والمواعيد واللقاءات وورشات تبادل الخبرات، صبت جلها في صلب رفاهية الأسرة سواءً من خلال البحث عن القدرات الكامنة في دواخل أطفالهم، أو فتح باب النقاش في مجالات كسرت بعض الطابوهات تحت إشراف خبراء ومختصين في علم الاجتماع وفي تربية الطفل.

واستطاع معرض فضاء الأم والطفل أن يستقطب أكثر من 60 عارض و 8 آلاف زائر، تحت إشراف المدربة “ماريا بشرى”، حيث تمحورت الدورة الثامنة حول موضوع “التربية الجنسية للأطفال.”

وحسب منظمي المعرض فإن الموضوع لم يأت اعتباطاً وإنما اعتبارا لكون الجنس من أكبر الطابوهات التي تقيد مجتمعاتنا، وأيضاً كونه موضوعاً معقداً من حيث طرحه وخاصة حين يتعلق الأمر بالتربية، حيث شكلت ورشة “لنربي أبناءنا تربية جنسية” التي ترأسها البروفيسور “أبوبكر حركات”، الطبيب النفسي المختص في التربية الجنسية، أهم مواعيد هذه الدورة، حيث تم التطرق إلى النمو الجنسي الطبيعي عند الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة وأثناء مرحلة المدرسة، بكل ما تحتويه المرحلتين من فضول جنسي عند الأطفال.

إلى جانب فضاء تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات واكتشاف المستجدات الدولية في مجالي الرضيع والطفل إلى غاية 12 سنة، إضافة إلى ندوات أطرها خبراء في مجال العلاقة بين الأزواج والعلاقات الأسرية والإشكاليات المرتبطة بالطفولة.

الدورة الثامنة عرفت بالمناسبة مشاركة مختلف الفاعلين في مجالات: تربية الأطفال، الديكور، الموضة، الألعاب، الأثاث، التغذية، الأمن، المواد شبه صيدلية، لوازم الراحة، هدايا الولادة، أدوات تربوية والتدريب…الخ.